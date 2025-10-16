LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Instalaciones de un centro logístico de Amazon. Diario Sur

El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon

A través de la sociedad Maori European Holding, adquiere un almacen logístico en Houston por 45 millones de euros que explotará el gigante del comercio electrónico los próximos doce años

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:20

La adquisición de plataformas logísticas en Estados Unidos, Australia, Canadá, Noruega o España centra el negocio del grupo empresarial que lidera el riojano Mario Losantos, ... el ciudadano más rico de la comunidad autónoma según los últimos rankings publicados. Su última operación ha sido, según publica este jueves el diario económico Cinco Días, la compra de una nave en Houston (Texas) por 45 millones de dólares -alrededor de 39 millones de euros- que Amazon explotará durante los próximos doce años. El gigante del comercio electrónico se ha convertido en un cliente preferente para la sociedad de Losantos, que hace un año y medio también adquiría a través de Allegra Holding una plataforma logística en Austin (Texas), por más de 80 millones de euros. Ese centro ocupaba una parcela de 63.000 metros cuadrados y está alquilado a la cadena de supermercados Whole Foods, propiedad de Amazon, con un contrato de renta en vigor hasta el año 2043.

