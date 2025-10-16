El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon

La adquisición de plataformas logísticas en Estados Unidos, Australia, Canadá, Noruega o España centra el negocio del grupo empresarial que lidera el riojano Mario Losantos, ... el ciudadano más rico de la comunidad autónoma según los últimos rankings publicados. Su última operación ha sido, según publica este jueves el diario económico Cinco Días, la compra de una nave en Houston (Texas) por 45 millones de dólares -alrededor de 39 millones de euros- que Amazon explotará durante los próximos doce años. El gigante del comercio electrónico se ha convertido en un cliente preferente para la sociedad de Losantos, que hace un año y medio también adquiría a través de Allegra Holding una plataforma logística en Austin (Texas), por más de 80 millones de euros. Ese centro ocupaba una parcela de 63.000 metros cuadrados y está alquilado a la cadena de supermercados Whole Foods, propiedad de Amazon, con un contrato de renta en vigor hasta el año 2043.

De esta forma, el grupo empresarial de Losantos consolida su posición en Estados Unidos, su primer mercado inmobiliario con unas inversiones entre 600 y 700 millones de euros. Porque hace tres años también compraba tres plataformas logísticas operadas por Amazon en California (dos de ellas) y en Iowa. Además, cuenta con otros clientes como la farmacéutica Pfizer o la compañía de logística FedEx a los que también ha alquilado instalaciones; en el primer caso una nave en Houston por la que pagó unos 53 millones de euros y en el segundo un almacén en Massachusetts en el que desembolsó unos 67 millones.

A pesar de su incursión en el sector de la logística, su inversión más vistosa es un rascacielos en pleno centro de Nueva York, en el barrio de Brooklyn. Se trata de una torre de apartamentos de lujo, con forma de quilla, que ofrece estudios y pisos de alquiler. Allegra Holding compró en 2016 el solar por 76,5 millones de dólares para promover un complejo de 139 apartamentos. El edificio posee una terraza panorámica, una piscina interior, plazas de garaje, sauna e incluso un spa para mascotas. La inversión total superó los 270 millones de dólares y a los seis meses de su apertura ya estaba completo y con una abultada lista de espera.