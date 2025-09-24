LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Modelo de un dispositivo empleado en la Unidad del Dolor. LR

Marea Blanca denuncia una demora de once meses en las citas de la Unidad del Dolor

El colectivo asegura que unos 1.200 pacientes están en la actualidad en lista de espera

La Rioja

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:05

El movimiento ciudadano en defensa de la sanidad pública Marea Blanca La Rioja ha asegurado este miércoles, a través de una nota de prensa, que la demora para conseguir una cita en la Unidad del Dolor del Servicio Riojano de Salud (Seris) es de once meses y ha cifrado en unos 1.200 los pacientes que se encuentran en lista de espera.

Esta unidad tendría que disponer de, al menos, cinco anestesistas para prestar una asistencia adecuada, pero, «en la actualidad, solo hay uno con esa dedicación», han añadido desde el colectivo, que asegura que se debe a la decisión de la consejera de Salud, María Martín, de destinar al resto de anestesistas a reducir las listas de espera quirúrgicas, lo que ha supuesto el «colapso» de la Unidad del Dolor.

Marea Blanca pide al Gobierno regional que actúe «con diligencia» y aumente la plantilla de anestesistas y reforzar el personal de enfermería en una unidad a la que solo se puede accede si el paciente es derivado por otro especialista, «lo que añade varios meses de espera desde que se acude al centro de salud.»

Si el objetivo no es que el paciente tenga que acudir a la Sanidad privada, continúan, Martín «debe rectificar» y en el próximo presupuesto autonómico se contemple el aumento necesario para dotar al Seris de anestesistas suficientes formados en ese ámbito.

Además, Marea Blanca ha indicado que esta escasez, con carácter general, de anestesistas que puedan valorar las pruebas preoperatorias ha llevado a sustituirlas, al menos en las intervenciones de cataratas, por unas preguntas telefónicas realizadas por personal de enfermería. Una decisión que, para el colectivo, supone un descenso en la calidad asistencial, provocado por la falta de médicos anestesistas.

