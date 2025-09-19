Marca reclama más medios para afrontar los retos de los tribunales de instancia

Carmen Nevot Logroño Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:02 Comenta Compartir

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, inauguró este viernes el año judicial 2025-2026 destacando los buenos resultados obtenidos durante 2024 en los órganos judiciales riojanos, con cifras que sitúan a esta comunidad autónoma «entre las más eficientes y seguras del país». No obstante, advirtió de los importantes cambios estructurales que se avecinan y de la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales.

Al inicio del acto, Elena Crespo Arce, recientemente nombrada magistrada autonómica para la Sala de lo Civil y Penal del TSJR, fue invitada por el presidente para que tomara asiento en estrados en reconocimiento de su condición como magistrada titular de su nuevo cargo.

Durante su intervención, Marca destacó que 2024 puede calificarse como un año de «satisfacción y esperanza para la Justicia riojana». Una afirmación que se sustenta en cinco logros. Por un lado, en la tasa de litigiosidad, que es la más baja de España, con 120,1 causas por cada 1.000 habitantes, frente a la media nacional de 160,4. En segundo lugar, en la elevada capacidad de respuesta judicial: se resolvieron 38.061 asuntos (un 43,9% más que el año anterior), pese a un incremento del 17,6% en el ingreso de causas. En tercer lugar, en la tasa de criminalidad, que durante 2024 fue de 36,9 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a los 50,6 de media nacional. En cuarto lugar, dijo, La Rioja registró el menor porcentaje de víctimas de violencia de género de España (52,4 por cada 10.000 mujeres) y no se incoó ningún procedimiento por corrupción en todo el año. Y por último, la apuesta por la formación y la educación.

El máximo representante de los jueces riojanos se refirió a los «cambios» que se avecinan con la implantación de los nuevos tribunales de instancia y la nueva oficina judicial. «Unos cambios que supondrán una profunda transformación organizativa» que requerirá la implicación de todos los operadores jurídicos, la asistencia técnica del Consejo General del Poder Judicial y el apoyo del Gobierno riojano para dotar de recursos suficientes a la Administración de Justicia riojana.

En el capítulo de necesidades, el presidente del TSJR volvió a pedir al Ministerio de Justicia la creación de cuatro nuevas plazas judiciales: un octavo juez de primera instancia en Logroño, un tercer magistrado en la Sala de lo Social, un segundo juez de Violencia sobre la Mujer en Logroño y la presidencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial.

Marca concluyó su intervención reconociendo ante todos los asistentes «el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable exige reforzar nuestras plantillas».