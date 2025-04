«La fortaleza mental de un adulto depende de cómo viva su infancia a nivel emocional»

Es maestra, licenciada en Pedagogía y Psicopedagogía y especialista en inteligencia emocional. Su nombre es Mar Romera y este jueves cuenta con una ajetreada agenda ... en La Rioja. «Tengo una charla con estudiantes de Magisterio, otra con alumnos de FP y Bachillerato, otra de todo el profesorado y luego una reunión con los orientadores y orientadoras de La Rioja», enumera. «Mañana, tarde y noche», apostilla. Entre esas paradas, a las 17.00 horas y con la organización de ANPE Rioja, ofrecerá en el Colegio Oficial de Médicos una conferencia sobre las tres 'ces' de la educación: capacidades, competencias y corazón.

– ¿Cuál de esas 'ces' es más importante?

– Cada una tiene su función. Las capacidades son potenciales; las competencias, habilidades ejecutables; y el corazón es la emoción que decide, aunque luego venga la razón y lo explique. Es una manera de ver a la persona en su todo, pero también es un modo de ver el sistema de una manera estructurada y con toda la comunidad. No en vano, esas 'ces' también hacen referencia al colegio, la casa y la ciudad. En resumen, o trabajamos todos y todas juntos o va a ser difícil que, en estos días, eduquemos a nuestros niños.

– Hablemos del corazón, ¿qué papel ha de jugar la inteligencia emocional en ese camino?

– Las emociones son las que nos llevan a actuar y después es nuestra mente la que piensa. Cuando la persona está ubicada en el miedo, en el asco o en cualquier emoción inoportuna o inadecuada, nuestro cerebro no está en condiciones de poder aprender y, si lo hace, no captará todo lo que debería.

– ¿Cree que en el sistema educativo actual existe alguna deficiencia?

– El sistema tiene una deficiencia global. Tenemos un exceso de recursos muy poco estructurados y muchos profesionales muy buenos pero mal colocados. ¿Eso ocurre porque se sigue arrastrando una estructura que proviene de la Revolución Industrial? Se podría decir que sí. ¿Esto significa que tendríamos que cambiarla para bajar, como dicen algunos demagogos, el nivel cultural de nuestro alumnado? Todo lo contrario. Necesitamos subir el nivel cultural y desarrollar más que nunca el pensamiento crítico y creativo porque tenemos que, por ejemplo, aprender a convivir con la IA, así como con la inestabilidad, la incertidumbre y el cambio. Más allá de eso, en el sistema hay personas y estructuras con muy buenas intenciones, pero nos falta coordinación y comunicación, así como colocar en el centro lo que de verdad es importante, que es la infancia.

– El trabajo emocional en casa, ¿repercute en las aulas?

– Para mí, la familia es la primera escuela de las emociones. No en vano, los comportamientos emocionales recurrentes vividos en el seno de la primera infancia se pueden convertir en comportamientos emocionantes recurrentes para toda la vida. Eso es así. Aparte de eso, la escuela no está para sustituir a la familia, sino para compensar lo que no se da de manera natural, y no al revés. De cualquier modo, antes de emitir juicios universales, hemos de tener en cuenta que esto va de personas y que no existen ni dos personas ni dos familias iguales.

– En sus intervenciones, habla de poner de relevancia el 'ser' sobre el 'saber', ¿a qué se refiere?

– Lo que quiero decir es que en la educación obligatoria se desarrolla el 'ser' y, a partir de ahí, viene el 'saber'. El conocimiento sin esa primera parte no tiene ningún sentido porque es cultura, es pasión, es emoción, es curiosidad y es desarrollo de valores. Cuando eso se plantea como objetivo, el saber viene solo y con mucha mayor intensidad y profundidad. En ningún caso es desmerecer a la cultura, sino todo lo contrario.

– Trabajar con las emociones en edades tempranas, ¿puede ayudar a mejorar la salud mental de los adultos?

– No solo ayuda, sino que la fortaleza mental del adulto depende de cómo viva y conviva en su infancia a nivel emocional:cómo establece los vínculos afectivos, cuáles son sus referentes y modelos o cuánta seguridad siente tanto en su familia como en el centro educativo. Eso va a construir los pilares fundamentales de su posterior desarrollo y equilibrio emocional.

– ¿Cuál es el mensaje principal que les tiene que llegar los niños en su aprendizaje?

–Que los queremos por quienes son y no por lo que hacen, además de que estamos ahí para apoyarles y encuentren sus fortalezas. Por último, que encuentren la mejor manera de surfear una vida muy compleja y con muchas olas que les ha tocado vivir.