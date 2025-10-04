LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza
El periodista Luis Alfonso Gámez durante una entrevista en Bilbao. Jordi Alemany

«Los médiums solo se aprovechan del dolor de quienes buscan consuelo»

Gámez visita este sábado la Sala Negra de Logroño para impartir la charla 'Extraterrestres de película. Tres obras maestras del cine y el mito ovni'

Juan Marín del Río

Logtoño

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:58

Comenta

Luis Alfonso Gámez (Bilbao, 1963) es un periodista especializado en pensamiento crítico, pseudociencias y misterios contemporáneos. Redactor de El Correo durante décadas, colabora en medios ... y conferencias desmontando mitos, supersticiones y bulos. Lleva más de diez años escribiendo para el Círculo Escéptico y es responsable del blog Magonia, referencia en la divulgación escéptica en castellano. Este sábado, visita Logroño, a las 19.30 horas, para impartir la charla 'Extraterrestres de película. Tres obras maestras del cine y el mito ovni», en la Sala Negra.

