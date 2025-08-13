Lola te llama para que te vacunes Un asistente que funciona con inteligencia artificial llamará a los riojanos de 65 años para convencerles de la importancia de las vacunas

Un asistente virtual conversacional llamado 'Lola' contactará por teléfono fijo o móvil con las personas que cumplen 65 años en 2025 en La Rioja, para animarles a vacunarse frente al herpes Zóster y el neumococo.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, ha presentado este miércoles, en una rueda informativa, este proyecto piloto, cuyo objetivo es incrementar la cobertura de vacunación del 50 al 70 por ciento de la población de esa edad.

Así, desde la próxima semana, a partir del 18 de agosto, 'Lola' contactará con unas 4.000 personas nacidas en 1960 para «mantener conversaciones telefónicas automatizadas que simulan a una interacción humana real», ha explicado.

LOLA es un voicebot impulsado por IA capaz de mantener conversaciones telefónicas automatizadas que simulan una interacción humana real, con el fin de contactar a pacientes seleccionados desde Salud Pública. Este sistema permitirá identificar, informar y hacer seguimiento proactivo de estos adultos para recibir las vacunas del herpes zóster y la del neumococo, alineándose con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y los protocolos de la Dirección General de Salud Pública de La Rioja.

La plataforma realizará hasta 10.000 llamadas durante el próximo año, en el marco del convenio suscrito entre la Consejería de Salud y Políticas Sociales, Tucuvi y GSK.

Una vacuna importante

Según ha destacado Martínez, «la vacunación no solo protege a las personas más vulnerables, sino que también es clave en adultos sanos para prevenir enfermedades graves que pueden tener consecuencias importantes en la calidad de vida. Vacunarse contra el herpes zóster y el neumococo es una medida preventiva especialmente relevante a partir de los 60 años, cuando el riesgo de complicaciones aumenta».

En ese sentido, ha explicado que, el herpes zóster, también conocido como culebrilla, es una enfermedad causada por la reactivación del virus varicela-zóster, el mismo que causa la varicela. Aunque puede afectar a cualquier persona que haya tenido varicela, es más frecuente y severo en adultos mayores. Se manifiesta con un doloroso sarpullido que puede durar semanas y, en muchos casos, deja secuelas como la neuralgia posherpética, un dolor crónico debilitante que puede persistir durante meses o incluso años.

La vacunación contra el herpes zóster reduce significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad y, sobre todo, disminuye las posibilidades de sufrir sus complicaciones más dolorosas y persistentes. Por otro parte, ha dicho, el neumococo es una bacteria que puede causar infecciones graves como la neumonía, la meningitis y la bacteriemia (infección de la sangre). Aunque el neumococo puede afectar a personas de cualquier edad, los adultos mayores y aquellos con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de sufrir formas graves de la enfermedad, que pueden requerir hospitalización e incluso ser mortales.

La vacunación antineumocócica protege frente a las cepas más peligrosas del neumococo, ayudando a prevenir estas infecciones invasivas y reduciendo la carga sobre el sistema de salud.

Ha señalado que la cobertura de vacunación está en el 50 por ciento, y el objetivo sería aumentarlo «entre 10 y 20 puntos».