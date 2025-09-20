Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
Según Aemet, la temperatura máxima será de 18 grados y la mínima de 9
M.A.
Logroño
Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:05
El aviso de lluvias y malas temperaturas, ya anunciadas para este sábado, se extiende también al domingo, en pleno inicio de las fiestas mateas y justo en el día de su patrón: San Mateo.
La jornada, que tendrá una probabilidad de precipitación del cien por cien, contará con una temperatura máxima de 18 grados -catorce por debajo de los que hemos tenido en esta jornada- y una mínima de 9 en Logroño. Todo esto dará lugar a que La Rioja esté en aviso naranja.
Las temperaturas en otras localidades riojanas oscilarán unas cifras similares: Santo Domingo de la Calzada tendrá 16 como máxima y 7 como mínima; Aldeanueva de Ebro 19 y 11, respectivamente; y Ezcaray 15 y 7, entre otros.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.