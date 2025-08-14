Llenar el depósito este agosto en La Rioja es hasta 12 euros más barato que en 2022

A horas de que arranque uno de los puentes festivos con más tráfico en las carreteras españolas y también en La Rioja, llenar el depósito ... es ahora más barato que en los últimos tres veranos. En función del carburante, los riojanos están desembolsando este agosto hasta 12 euros menos en llenar un tanque medio de 55 litros. Esa es la diferencia con el mismo mes de 2022. En junio de ese año –nueve días antes de que comenzara Semana Santa– tanto la gasolina como el diésel tocaron techo como consecuencia del estallido de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia que dispararon los problemas de suministro.

La tensión alcanzó tal dimensión que el Gobierno de España puso en marcha en abril de ese año –vísperas de Semana Santa– una política de bonificación de los carburantes de 20 céntimos por litro que mantuvo ocho meses. Varias de las grandes petroleras, como Repsol, elevaron esos descuentos hasta los 30 céntimos en algunos casos.

Entonces, el precio real del diésel era de 1,864 euros, pero el consumidor final abonaba 1,664 por la mencionada ayuda de 20 céntimos por litro. Por tanto, el repostaje medio rondaba los 91,3 euros, y este agosto, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 79,5 euros, un 13% menos que entonces. Algo parecido ocurre con los coches de gasolina, en la de 95 octanos la diferencia ronda los 9 euros y uno menos en la de 98.

¿Cuánto cuesta llenar el depósito? 55 litros Gasolina 95 81,9€ 90,75 en 2022 Gasolina 98 92,2€ 100 en 2022 € Diésel 79,5€ 91,3 en 2022 (*) Descontados los 20 céntimos por litro que subvencionaba el Gobierno Precio de la gasolina 95 (€) 1,858 1,598 1,721 1,489 1,425 1,173 20 21 22 23 24 25 Precio de la gasolina 98 (€) 2,009 1,884 1,774 1,677 1,585 1,328 20 21 22 23 24 25 Precio del gasóil (€) 1,864 1,691 1,446 1,481 1,275 1,071 20 21 22 23 24 25 FUENTE: Ministerio para la Transición Ecológica ¿Cuánto cuesta llenar el depósito? 55 litros Gasolina 95 81,9€ 90,75 en 2022 Gasolina 98 92,2€ 100 en 2022 € Diésel 79,5€ 91,3 en 2022 (*) Descontados los 20 céntimos por litro que subvencionaba el Gobierno Precio de la gasolina 95 (€) 1,858 1,598 1,721 1,489 1,425 1,173 20 21 22 23 24 25 Precio de la gasolina 98 (€) 2,009 1,884 1,774 1,677 1,585 1,328 20 21 22 23 24 25 Precio del gasóil (€) 1,864 1,691 1,446 1,481 1,275 1,071 20 21 22 23 24 25 FUENTE: Ministerio para la Transición Ecológica Precio de los combustibles en el mes de agosto Precio de la gasolina 95 (€) 1,858 1,598 ¿Cuánto cuesta llenar el depósito? 1,721 1,489 1,425 1,173 55 litros Gasolina 95 81,9€ 20 21 22 23 24 25 90,75 en 2022 Precio de la gasolina 98 (€) Gasolina 98 2,009 1,884 92,2€ 1,774 1,677 1,585 1,328 100 en 2022 € Diésel 79,5€ 20 21 22 23 24 25 Precio del gasóil (€) 91,3 en 2022 1,864 (*) Descontados los 20 céntimos por litro que subvencionaba el Gobierno 1,691 1,446 1,481 1,275 1,071 FUENTE: Ministerio para la Transición Ecológica 20 21 22 23 24 25

Una vez finalizada la bonificación del Gobierno, los precios, que habían alcanzado máximos históricos, comenzaron un descenso paulatino. De hecho, este mes de agosto, periodo en el que son muchos los que eligen el coche como medio de transporte para llegar a sus lugares de destino, repostar es más barato que el pasado verano. Hay una diferencia de hasta seis euros, en el caso de la gasolina y de dos euros en el de los coches diésel. A día de hoy, el precio medio del litro de gasóleo A, después de siete semanas de escalada y dos descensos consecutivos registrados en lo que va de agosto, se sitúa en 1,44 euros el litro, el más bajo desde el mismo mes de 2021.

Si bien lo que cuesta llenar el depósito es hoy más barato, a la hora de repostar también hay que tener en cuenta las diferencias que existen de precios dentro de una misma comunidad en función de la estación de servicio. De elegir una a elegir otra en un mismo territorio, en este caso de La Rioja, el ahorro puede rondar los 33 céntimos por litro, lo que vienen a ser unos 18 euros por depósito en los turismos diésel, y en un año 435,6 euros menos que si acude a la más cara en el caso de que llene un depósito de 55 litros dos veces al mes. En gasolina el ahorro es de 23 céntimos, unos 12,6 euros por tanque (302,4 en un año). De ahí que repostar en verano en una gasolinera escogida al azar puede salir bastante caro.

Según datos de un estudio de Facua-Consumidores en Acción presentado ayer, la diferencia puede alcanzar los 79 céntimos por litro de combustible en las gasolineras de una misma provincia. El informe, realizado sobre un análisis de los precios de más de 10.000 gasolineras, destaca que la variación puede llegar así a alcanzar los 39,50 euros al llenar un depósito de 50 litros.

En concreto, las diferencias de precios entre las gasolineras de una misma provincia oscilan entre los tres céntimos del GLP en Palencia y los 79 céntimos del gasóleo A en Murcia. Si nos vamos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las variaciones se reducen a los dos céntimos tanto en el diésel como en la gasolina 95.

En el caso del diésel, la provincia con mayores diferencias de precios es Murcia, hasta 79 céntimos por litro, seguida de Lleida y Girona, con 76 céntimos, y Granada, con 65 céntimos. En el otro extremo, los dos céntimos de Ceuta y Melilla tanto en el diésel como en la gasolina 95. Las mayores variaciones en los precios de la gasolina 95 están en Granada, con 62 céntimos, Barcelona, con 53 céntimos, y Murcia, con 51 céntimos.