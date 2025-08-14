Llenar el depósito este agosto en La Rioja es hasta 12 euros más barato que en 2022
La diferencia entre repostar en la gasolinera más económica y la más cara dentro de La Rioja ronda los 18 euros por tanque en un coche diésel
Logroño
Jueves, 14 de agosto 2025, 07:12
A horas de que arranque uno de los puentes festivos con más tráfico en las carreteras españolas y también en La Rioja, llenar el depósito ... es ahora más barato que en los últimos tres veranos. En función del carburante, los riojanos están desembolsando este agosto hasta 12 euros menos en llenar un tanque medio de 55 litros. Esa es la diferencia con el mismo mes de 2022. En junio de ese año –nueve días antes de que comenzara Semana Santa– tanto la gasolina como el diésel tocaron techo como consecuencia del estallido de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia que dispararon los problemas de suministro.
La tensión alcanzó tal dimensión que el Gobierno de España puso en marcha en abril de ese año –vísperas de Semana Santa– una política de bonificación de los carburantes de 20 céntimos por litro que mantuvo ocho meses. Varias de las grandes petroleras, como Repsol, elevaron esos descuentos hasta los 30 céntimos en algunos casos.
Entonces, el precio real del diésel era de 1,864 euros, pero el consumidor final abonaba 1,664 por la mencionada ayuda de 20 céntimos por litro. Por tanto, el repostaje medio rondaba los 91,3 euros, y este agosto, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 79,5 euros, un 13% menos que entonces. Algo parecido ocurre con los coches de gasolina, en la de 95 octanos la diferencia ronda los 9 euros y uno menos en la de 98.
¿Cuánto cuesta
llenar
el depósito?
55 litros
Gasolina 95
81,9€
90,75 en 2022
Gasolina 98
92,2€
100 en 2022
€
Diésel
79,5€
91,3 en 2022
(*) Descontados los
20 céntimos por litro
que subvencionaba
el Gobierno
Precio de la
gasolina 95 (€)
1,858
1,598
1,721
1,489
1,425
1,173
20
21
22
23
24
25
Precio de la
gasolina 98 (€)
2,009
1,884
1,774
1,677
1,585
1,328
20
21
22
23
24
25
Precio del gasóil (€)
1,864
1,691
1,446
1,481
1,275
1,071
20
21
22
23
24
25
FUENTE: Ministerio para
la Transición Ecológica
¿Cuánto cuesta
llenar
el depósito?
55 litros
Gasolina 95
81,9€
90,75 en 2022
Gasolina 98
92,2€
100 en 2022
€
Diésel
79,5€
91,3 en 2022
(*) Descontados los
20 céntimos por litro
que subvencionaba
el Gobierno
Precio de la
gasolina 95 (€)
1,858
1,598
1,721
1,489
1,425
1,173
20
21
22
23
24
25
Precio de la
gasolina 98 (€)
2,009
1,884
1,774
1,677
1,585
1,328
20
21
22
23
24
25
Precio del gasóil (€)
1,864
1,691
1,446
1,481
1,275
1,071
20
21
22
23
24
25
FUENTE: Ministerio para
la Transición Ecológica
Precio de los
combustibles en
el mes de agosto
Precio de la gasolina 95 (€)
1,858
1,598
¿Cuánto cuesta
llenar
el depósito?
1,721
1,489
1,425
1,173
55 litros
Gasolina 95
81,9€
20
21
22
23
24
25
90,75 en 2022
Precio de la gasolina 98 (€)
Gasolina 98
2,009
1,884
92,2€
1,774
1,677
1,585
1,328
100 en 2022
€
Diésel
79,5€
20
21
22
23
24
25
Precio del gasóil (€)
91,3 en 2022
1,864
(*) Descontados los
20 céntimos por litro
que subvencionaba
el Gobierno
1,691
1,446
1,481
1,275
1,071
FUENTE: Ministerio para
la Transición Ecológica
20
21
22
23
24
25
Una vez finalizada la bonificación del Gobierno, los precios, que habían alcanzado máximos históricos, comenzaron un descenso paulatino. De hecho, este mes de agosto, periodo en el que son muchos los que eligen el coche como medio de transporte para llegar a sus lugares de destino, repostar es más barato que el pasado verano. Hay una diferencia de hasta seis euros, en el caso de la gasolina y de dos euros en el de los coches diésel. A día de hoy, el precio medio del litro de gasóleo A, después de siete semanas de escalada y dos descensos consecutivos registrados en lo que va de agosto, se sitúa en 1,44 euros el litro, el más bajo desde el mismo mes de 2021.
Si bien lo que cuesta llenar el depósito es hoy más barato, a la hora de repostar también hay que tener en cuenta las diferencias que existen de precios dentro de una misma comunidad en función de la estación de servicio. De elegir una a elegir otra en un mismo territorio, en este caso de La Rioja, el ahorro puede rondar los 33 céntimos por litro, lo que vienen a ser unos 18 euros por depósito en los turismos diésel, y en un año 435,6 euros menos que si acude a la más cara en el caso de que llene un depósito de 55 litros dos veces al mes. En gasolina el ahorro es de 23 céntimos, unos 12,6 euros por tanque (302,4 en un año). De ahí que repostar en verano en una gasolinera escogida al azar puede salir bastante caro.
Según datos de un estudio de Facua-Consumidores en Acción presentado ayer, la diferencia puede alcanzar los 79 céntimos por litro de combustible en las gasolineras de una misma provincia. El informe, realizado sobre un análisis de los precios de más de 10.000 gasolineras, destaca que la variación puede llegar así a alcanzar los 39,50 euros al llenar un depósito de 50 litros.
En concreto, las diferencias de precios entre las gasolineras de una misma provincia oscilan entre los tres céntimos del GLP en Palencia y los 79 céntimos del gasóleo A en Murcia. Si nos vamos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las variaciones se reducen a los dos céntimos tanto en el diésel como en la gasolina 95.
En el caso del diésel, la provincia con mayores diferencias de precios es Murcia, hasta 79 céntimos por litro, seguida de Lleida y Girona, con 76 céntimos, y Granada, con 65 céntimos. En el otro extremo, los dos céntimos de Ceuta y Melilla tanto en el diésel como en la gasolina 95. Las mayores variaciones en los precios de la gasolina 95 están en Granada, con 62 céntimos, Barcelona, con 53 céntimos, y Murcia, con 51 céntimos.
La DGT espera 109.000 desplazamientos en La Rioja desde hoy
La Dirección General de Tráfico pone en marcha este jueves, a las 15.00 horas, una nueva Operación Especial con motivo del puente del 15 de agosto que se prolongará hasta las 24 horas del próximo domingo 17. En estos 4 días, Tráfico prevé que se produzcan 109.000 desplazamientos por las carreteras riojanas y 7.040.000 en todo el país. Durante este fin de semana largo, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto. Además, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de operación especial. Por este motivo, Tráfico insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, es fundamental no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera. Durante estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.