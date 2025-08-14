LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una empleada de una gasolinera de Logroño, llena el depósito de un vehículo. Juan Marín

Llenar el depósito este agosto en La Rioja es hasta 12 euros más barato que en 2022

La diferencia entre repostar en la gasolinera más económica y la más cara dentro de La Rioja ronda los 18 euros por tanque en un coche diésel

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:12

A horas de que arranque uno de los puentes festivos con más tráfico en las carreteras españolas y también en La Rioja, llenar el depósito ... es ahora más barato que en los últimos tres veranos. En función del carburante, los riojanos están desembolsando este agosto hasta 12 euros menos en llenar un tanque medio de 55 litros. Esa es la diferencia con el mismo mes de 2022. En junio de ese año –nueve días antes de que comenzara Semana Santa– tanto la gasolina como el diésel tocaron techo como consecuencia del estallido de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia que dispararon los problemas de suministro.

