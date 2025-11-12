LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una señora contesta a las preguntas de TVR.
Llenar la cesta de la compra, cada vez más caro

Huevos, frutas, verduras, carne… hasta los productos más básicos siguen subiendo | Recogemos las opiniones de varios clientes del logroñés Mercado de San Blas

TVR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:03

Comenta

Los precios siguen subiendo y los consumidores lo notan en la cesta de la compra, incluso en productos básicos como la fruta o la verdura. En los mercados la preocupación es evidente.

Algunos clientes del Mercdo de San Blas, de Logroño, así lo atestiguan «la verdad es que ha subido bastante, no sé en qué porcentaje, pero sí», afirma una señora. «Últimamente ha subido demasiado, así que luego se disparará», remarca un comprador. «Está desorbitado, ha subido muchísimo en proporción a los sueldos que hay ahora mismo, que es lo que no está subiendo», lamentaa una clienta.

A pocas semanas de que empiece la Navidad, los consumidores temen que nos encontremos ante la más cara de la historia, sobre todo en productos como el pescado, marisco o carne, los platos más tradicionales que suelen aumentar sus precios durante esas fechas.

«De lo que quieras comprar en Navidad, siempre es lo que más sube» asevera una mujer. «Suelo comprar antes, porque los precios están mucho más bajos y luego se desmadran», dice otro. «Subirán. Es el negocio», sentencia otra clienta.

Los comerciantes aseguran que ellos también enfrentan costes más altos. Creen que enfermedades como la gripe aviar han existido siempre, pero que nunca habían tenido consecuencias tan grandes sobre los precios. «Quizás sea por mal pensamiento, pero es que cada vez que empiezan a subir los precios se encuentra una enfermedad de los animales, bien la gripe aviar, bien las vacas locas... cualquiera de esas enfermedades que yo creo que han estado siempre», sostiene Alfredo Iturriaga, presidente de la Asociación Plaza del Mercado.

Lanza además un consejo: «Lo que hay que pedirle al consumidor es que piense muy bien lo que compra, que sepa lo que compra, que miren siempre los etiquetados, dónde están producidas todas esas mercancías».

De momento toca comparar, elegir bien y ajustar el bolsillo para prepararse antes de Navidad.

