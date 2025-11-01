Las listas de espera, en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este sábado en el cambio de hora y en el límite en los acompañantes en las ambulancias, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:53 Comenta Compartir

No al uso privado del espacio púbico

Hoy abre la sección Ainara para censurar el «abuso» del espacio público por entidades privadas. Alude en concreto a un colegio del barrio de La Guindalera, en Logroño, que aprovecha el parque contiguo a sus reducidas instalaciones para desarrollar allí clases de gimnasia y otras actividades. «Los profesores llevan silbatos, los chavales gritan, ponen alfombrillas en el césped como si fuera su casa y dejan la hierba para el arrastre», enumera. A su juicio, «una cosa es que la chavalería esté un rato en el parque después de clase y otra utilizar sistemáticamente como espacio de recreo un lugar que es de todos, especialmente de los ancianos de las residencias colindantes que quieren pasear tranquilamente por la zona».

Dudas y quejas sobre el cambio de hora

Varios lectores se muestran en contra del cambio horario. Miguel Ángel se confiesa «alucinado» al leer que retrasar el reloj no cambia los problemas. «Espero que cuando cambie el gobierno se sepa lo que hace cada uno al respecto», dice. Francisco también está en desacuerdo y hace suyos los argumentos de Carlos Santamaría en su reciente columna de opinión. «Lleva toda la razón», prologa. «Antes había luz casi hasta las 10 de la noche, mientras que ahora a las 4 de la tarde hay que encender todas las luces si el día está nublado, con lo cual no hay ahorro por ningún lado». También duda del supuesto perjuicio para la salud. «Qué quiere que le diga; yo he pasado muchos años levantándome a las 4.45 horas y me daba lo mismo».

«Indignado» por las listas de espera

Pablo está «indignado» con las listas de espera. «Llevo seis meses para que me vea el oculista;tengo cataratas y me encuentro muy molesto, pero lo peor es que según me dicen, debo aguardar de año y medio a dos para que me operen», explica para concluir:«Habrá políticos responsables que tendrán que dar cuenta de ello».

Agradecimiento a la Policía Local

El siguiente lector quiere agradecer la actuación de la Policía Local, que «el pasado miércoles por la tarde detuvo a un individuo que estaba grabando a unos niños pequeños en el parque. «La actuación de los agentes fue impecable», opina.

Políticos y fotos

Ángel se pregunta de manera concisa pero muy crítica «cuántos de los políticos de uno y otro partido que se daban codazos para salir en la foto de la salida de la marcha Aspace hicieron realmente la caminata».

«El bus arrancó bruscamente»

Otra molestia con el servicio de autobús por parte de una vecina de Logroño. «No es la primera vez que me ocurre, pero el otro día subí con mi padre a la línea 1, esperé a que entrara y se acomodara, y luego accedí yo dando tiempo a que el hombre se sentara para no caerse al arrancar el autobús», relata. «Sin embargo –prosigue– cuando entré el bus echó a andar bruscamente y no me caí por poco». Tras la experiencia, cree que «deberían tener más cuidado con todas las personas, porque no se trata de una carrera, sino de llegar con seguridad al destino».

Los acompañantes en la ambulancia

«Pregunto por qué desde la pandemia, y ha pasado tiempo, no puede ir ningún acompañante en la ambulancia con la persona trasladada en cuestión», dice el último comunicante. Y es que, «hace dos días, a las dos de la mañana, un amigo fue llevado al hospital en ambulancia para ser ingresado y su mujer tuvo que buscarse la vida para desplazarse ya que no pudo ir a su lado dentro del vehículo».

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Manchas de aceite en el suelo tras las fiestas patronales

Ampliar

Una lectora nos envía esta imagen para denunciar el estado en el que quedó el suelo de la plaza del casco antiguo de Calahorra tras los actos culinarios celebrados en las pasadas fiestas. «Lo hicieron sin protección. El aceite ha penetrado en el adoquín y el servicio de limpieza no puede hacer nada», relata para preguntar «¿de quién es responsabilidad la mala organización de estos actos?».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.