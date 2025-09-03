Por la libertad de Betty La asociación «Kirké» protesta por el encarcelamiento por «blasfemia» de una activista marroquí

La asociación riojana 'Kirké: Feministas en Acción' ha alzado este miércoles la voz, en Logroño, para exigir la liberación inmediata de la activista internacional por los derechos humanos, Ibtissam 'Betty' Lachgar, su absolución por el delito de blasfemia y que se le dispense la medicación contra el cáncer que padece, al menos, mientras está detenida.

Así lo ha explicado una portavoz de esta asociación, Isabel Ilzarbe, tras la concentración convocada por esta asociación, frente al Palacio de Justicia de La Rioja, donde se ha leído un manifiesto bajo el lema «¡Libertad y justicia para Betty!, ¡Las ideas no son un crimen!».

Con esta concentración, esta asociación en La Rioja, ha informado Ilzarbe, se ha unido a la plataforma 'La Fuerza de las Mujeres', que ha convocado este miércoles actos de protesta en toda España, como hizo el pasado 27 de agosto, para protestar por la detención, encarcelamiento y maltrato dentro de la prisión marroquí de La Sale de esta mujer, integrante en esta plataforma.

Betty, ha recordado Ilzarbe, fue detenida el pasado 10 de agosto en Casablanca (Marruecos), tras ser denunciada por un hombre perteneciente a los 'Hermanos Musulmanes', quien la acusó de blasfemia, tras publicar una foto a sus redes sociales portando una camiseta con el lema 'Alá es Lesbiana'.

Las movilizaciones se han convocado coincidiendo con la segunda vista judicial a esta activista, que fue aplazada el pasado 27 de agosto, en la que se le pudo ver con signos de deterioro físico.

Por ello, estas concentraciones son una llamada a los tribunales a exigir el respecto a los derechos humanos de esta activista, la salvaguarda de su integridad física, su puesta en libertad inmediata y una disculpa del reino de Marruecos por «este atropello cruel a la lucha de las mujeres y activistas por la libertad», ha asegurado.

También se ha hecho un llamamiento a la Unión Europea, la ONU y la comunidad internacional a condenar esta detención.

«No tiene sentido esta detención cuando Marruecos tiene recogida la libertad de expresión en su Constitución y, además, tiene certificada la Carta de Derechos Humanos», ha detallado Ilzarbe.

En el manifiesto se ha recalcado también que «la comunidad internacional calla y no hace nada, como siempre que se trata proteger de los derechos de las mujeres, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar», ha precisado.

Ha dicho también que el apoyo de esta plataforma a esta activista no se limita a esta concentración, sino que seguirán alzando la voz hasta que se recupere su libertad, ya que «la libertad de expresión no se negocia, los derechos humanos no tienen fronteras y la solidaridad feminista no conoce límites».