Laura Rubio, nueva becaria en la Oficina de La Rioja en Bruselas La joven se incorporó el pasado 1 de octubre para desarrollar durante un año una beca de formación en asuntos europeos financiada por el Gobierno regional

Laura Rubio es la nueva becaria de la Oficina de La Rioja en Bruselas, según informa el Gobierno de La Rioja.

La joven se incorporó el pasado 1 de octubre para desarrollar durante un año una beca de formación en asuntos europeos financiada por el Gobierno regional que le permitirá acceder a un aprendizaje directo del funcionamiento de la UE.

A través de estas becas de formación que ofrece el Gobierno de La Rioja desde 1997, los becarios en la Oficina de La Rioja en Bruselas tienen la oportunidad de seguir de cerca la gestión diaria de las instituciones europeas y contribuir a la labor de la Oficina en la defensa de los intereses de La Rioja en Europa.

Laura Rubio está graduada en Ciencias Políticas y tiene estudios de postgrado en Gobernanza Económica Europea.

Con Laura Rubio son ya veinte los jóvenes riojanos que han podido disfrutar de esta oportunidad formativa para ampliar su conocimiento de la Unión y de las instituciones comunitarias, trabajando en la Oficina de La Rioja en Bruselas, cuyo 30 aniversario se celebra el próximo año.