El jurado halla culpable al acusado, pero concluye que actuó enajenado

El jurado ha declarado al acusado del atropello de seis personas en Haro culpable de haber causado intencionadamente la muerte de Manuel Montoya, vecino de Basauri de 34 años, y de haber casusado lesiones a las cinco víctimas restantes, pero concluye que no es responsable criminalmente de los hechos por padecer una esquizofrenia paranoide que en el momento de los hechos anulaba sus capacidades de entender y querer.

El criterio del jurado es favorable a que en caso de condena «siempre que concuran los requisitos» se suspenda la ejecución de la condena, y se ha mostrado no favorable a que la sentencia se proponga al Gobierno el indulto de la pena.

Los miembros del jurado, que han leído el veredicto tras poco más de 24 horas de deliberación, han considerado probado, por los testimonios de las víctimas durante el juicio, que el día de los hechos, el 4 de septiembre de 2023, sobre las 22.00 horas, se dirigió al centro de salud de Haro con su vehículo, «cuando llegaba al lugar vio a varias personas y desde la rotonda aumentó la velocidad y se dirigió hacia ellas atropellándolas»

A lo largo de las cinco jornadas de juicio la cuestión mollar no eran tanto los hechos, que no se han cuestionado en ningún momento, sino si el procesado, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, tenía sus capacidades cognitivas y volitivas anuladas o no en el momento de los hechos. De ahí, que desde el inicio del proceso, la diferencia entre las posturas de la Fiscalía y el resto de acusaciones, seis en total -una por la víctima mortal y las cinco restantes por cada uno de los cinco heridos-, la ha marcado la eximente completa de enajenación mental que para el Ministerio público es aplicable en este caso, mientras que no lo es para el resto, al menos de forma íntegra.

Los forenses que evaluaron al acusado el 26 de octubre de 2023, siete semanas después del suceso, concluyeron que tenía anuladas sus capacidades cognitivas y volitivas. «Hay tal distorsión de la realidad que tenía abolida su capacidad de entender lo que estaba pasando». Incluso cuando le examinaron, aún habiendo transcurrido casi dos meses y estando en tratamiento, «el brote psicótico permanecía inalterado, lo que da idea –dijeron– de la gravedad». Por entonces, seguía insistiendo en el mismo delirio, en la idea de una trama, de un complot de la Ertzaintza y del Gobierno, «que querían ir en contra de él».

Desgarradoras fueron las declaraciones de las víctimas en el primer día de juicio. «Recuerdo un impacto tremendo, los gritos, el intento de situarme, mucho ruido, muchas voces y el sabor de la sangre». Así relató cómo vivió lo ocurrido el 4 de septiembre de 2023 un médico de emergencias de la UVI móvil que, a consecuencia del impacto, salió despedido.

Los hermanos de la víctima mortal, el técnico sanitario Manuel Montoya, vecino de Santurde, recordaron que no había pasado ni un mes del suceso y su padre se cayó por las escaleras. Cuando le preguntaban qué le había pasado, él contestaba: «Me he acordado de mi hijo y he perdido el equilibrio». «De ahí ya no salió», relató la hermana.

Los padres del acusado pidieron «mil perdones» a la familia de Montoya «en nombre de mi familia y de mi hijo, y a los lesionados también. Sé que es difícil de comprender, pero si algún día nos pueden perdonar se lo agradecería mucho». »Eso no lo hizo mi hijo, lo hizo su enfermedad, maldita su enfermedad, no él, él no haría daño a nadie en este mundo», dijo.

La Fiscalía solicita la absolución del autor del atropello mortal en Haro el 4 de septiembre de 2023 al considerar la eximente completa de anomalía o alteración psíquica, aunque sí defiende que se imponga una medida de internamiento «para tratamiento médico en establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica con un plazo máximo de 15 años». También la defensa pide la absolución, aunque en su caso, a diferencia del Ministerio público, entiende que no procede una medida de seguridad de libertad vigilada. Sólo la pide de manera subsidiaria. El resto de acusaciones reclamaban cárcel para el procesado.