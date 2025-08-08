El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita Los dos hombres declarados culpables por el asesinato de Guillermo Castillo fueron condenados a 27 años de cárcel cada uno

Los condenados por el asesinato de Guillermo Castillo, hostelero de Cuzcurrita, continuarán en prisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) haya rechazado la petición de la puesta en libertad y la sustitución de la prisión provisional por otras medidas alternativas hasta que la sentencia sea firme de los dos autores del crimen.

El pasado 26 de junio, el magistrado presidente del Tribunal del Jurado acordó prorrogar la prisión provisional hasta el 18 de agosto de 2030. Ambos acusados fueron condenados a 27 años de prisión, cada uno, después de que el jurado popular les declarara por unanimidad culpables de asesinato y de robo en casa habitada.

Contra la pena, los dos condenados interpusieron recursos de apelación. El 25 de julio la Sala de lo Civil y Penal del TSJR inadmitió a trámite los recursos. Uno de los acusados interpuso recurso de súplica y el TSJR ha notificado este viernes y un auto en el que desestima la súplica y ratifica la prórroga de la prisión provisional acordada por la Audiencia Provincial.

La causa está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que el pasado 25 de julio dicto el TSJR, en la que confirmaba la dictada por el Tribunal del Jurado.