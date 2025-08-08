LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial. Juan Marín

El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita

Los dos hombres declarados culpables por el asesinato de Guillermo Castillo fueron condenados a 27 años de cárcel cada uno

La Rioja

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:13

Los condenados por el asesinato de Guillermo Castillo, hostelero de Cuzcurrita, continuarán en prisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) haya rechazado la petición de la puesta en libertad y la sustitución de la prisión provisional por otras medidas alternativas hasta que la sentencia sea firme de los dos autores del crimen.

El pasado 26 de junio, el magistrado presidente del Tribunal del Jurado acordó prorrogar la prisión provisional hasta el 18 de agosto de 2030. Ambos acusados fueron condenados a 27 años de prisión, cada uno, después de que el jurado popular les declarara por unanimidad culpables de asesinato y de robo en casa habitada.

Contra la pena, los dos condenados interpusieron recursos de apelación. El 25 de julio la Sala de lo Civil y Penal del TSJR inadmitió a trámite los recursos. Uno de los acusados interpuso recurso de súplica y el TSJR ha notificado este viernes y un auto en el que desestima la súplica y ratifica la prórroga de la prisión provisional acordada por la Audiencia Provincial.

La causa está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que el pasado 25 de julio dicto el TSJR, en la que confirmaba la dictada por el Tribunal del Jurado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  2. 2 Morante, Urdiales, Roca Rey y el debut de Diego Ventura, platos fuertes mateos
  3. 3 Sofocado el incendio agrícola entre Tormantos y Cerezo
  4. 4 Unos 2.500 jóvenes del medio rural podrán viajar gratis en los autobuses de La Rioja
  5. 5

    Un espacio para cultivar hortalizas e ilusión en Logroño
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  7. 7 La Rioja más poblada: ya somos 328.313 habitantes
  8. 8

    Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano
  9. 9

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  10. 10 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita

El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita