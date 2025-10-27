LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Fernández Cornago y Eva Sanz Irene Jadraque

Jóvenes preuniversitarios debatirán sobre el derecho al voto a los 16 años

El VIII Torneo de Debate Preuniversitario comenzará a principios de 2026

EFE

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:54

Comenta

El VII Torneo de Debate Preuniversitario se celebrará a principios de 2026 centrado en si el derecho a voto se debería adelantar a los 16 años, con el fin de que los participantes puedan desarrollar habilidades y competencias como la capacidad de análisis y reflexionar de su punto de vista respecto a un tema en concreto.

Así lo ha afirmado este lunes la rectora de la Universidad de La Rioja (UR), Eva Sanz, en una rueda informativa previa a la firma de la adenda al protocolo que tiene esta institución con el Parlamento riojano, que ha suscrito su presidenta, Marta Fernández Cornago.

Sanz ha explicado que los centros educativos podrán inscribirse hasta el próximo 5 de diciembre en el torneo, entre cuyas actividades se incluirá un taller formativo para estudiantes y profesores.

Ha destacado que esta iniciativa se ha consolidado a lo largo de los últimos años hasta convertirse en una oportunidad para que el estudiantado desarrolle habilidades y competencias como la capacidad de hablar en público, de trabajar en equipo y de analizar información, entre otras.

¿Voto a los 16?

En esta edición, ha proseguido, el tema objeto de debate será la posibilidad de adelantar el derecho al voto a los 16 años, sobre el que los participantes deberán construir argumentos tanto a favor como en contra; y la final se celebrará en el hemiciclo del Parlamento regional.

Ha resaltado que este convenio con el Parlamento de La Rioja permite desarrollar uno de los pilares más exitosos en el programa de actividades de la UR dirigido a estudiantes preuniversitarios.

A lo largo de las seis ediciones anteriores han participado unos 300 estudiantes directamente en el Torneo, que, por el efecto multiplicador en los centros de Secundaria, ha permitido extender los beneficios del torneo a varios miles de estudiantes preuniversitarios, ha señalado.

Por su parte, Fernández Cornado ha señalado que este torneo es mucho más que una actividad, es «toda una experiencia, que se acompaña de la promoción de valores que tanto la Universidad como el Parlamento comparten plenamente».

Ha subrayado, por un lado, «la formación del pensamiento crítico y, por otro, el trabajo en equipo, además de otras habilidades que se trabajan, como la empatía, la escucha y la resolución de conflictos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre es hallado muerto en un trastero de Logroño
  2. 2

    La calle del Horno de Logroño lanza un SOS al rojo vivo
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  4. 4 Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista
  5. 5

    Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos
  6. 6 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  7. 7

    El negocio se trabaja en familia
  8. 8

    Gazi Khalidov, campeón de España
  9. 9

    En marcha contra la parálisis social
  10. 10

    Consulta el mapa de la riqueza de Logroño calle a calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Jóvenes preuniversitarios debatirán sobre el derecho al voto a los 16 años

Jóvenes preuniversitarios debatirán sobre el derecho al voto a los 16 años