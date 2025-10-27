Jóvenes preuniversitarios debatirán sobre el derecho al voto a los 16 años El VIII Torneo de Debate Preuniversitario comenzará a principios de 2026

El VII Torneo de Debate Preuniversitario se celebrará a principios de 2026 centrado en si el derecho a voto se debería adelantar a los 16 años, con el fin de que los participantes puedan desarrollar habilidades y competencias como la capacidad de análisis y reflexionar de su punto de vista respecto a un tema en concreto.

Así lo ha afirmado este lunes la rectora de la Universidad de La Rioja (UR), Eva Sanz, en una rueda informativa previa a la firma de la adenda al protocolo que tiene esta institución con el Parlamento riojano, que ha suscrito su presidenta, Marta Fernández Cornago.

Sanz ha explicado que los centros educativos podrán inscribirse hasta el próximo 5 de diciembre en el torneo, entre cuyas actividades se incluirá un taller formativo para estudiantes y profesores.

Ha destacado que esta iniciativa se ha consolidado a lo largo de los últimos años hasta convertirse en una oportunidad para que el estudiantado desarrolle habilidades y competencias como la capacidad de hablar en público, de trabajar en equipo y de analizar información, entre otras.

¿Voto a los 16?

En esta edición, ha proseguido, el tema objeto de debate será la posibilidad de adelantar el derecho al voto a los 16 años, sobre el que los participantes deberán construir argumentos tanto a favor como en contra; y la final se celebrará en el hemiciclo del Parlamento regional.

Ha resaltado que este convenio con el Parlamento de La Rioja permite desarrollar uno de los pilares más exitosos en el programa de actividades de la UR dirigido a estudiantes preuniversitarios.

A lo largo de las seis ediciones anteriores han participado unos 300 estudiantes directamente en el Torneo, que, por el efecto multiplicador en los centros de Secundaria, ha permitido extender los beneficios del torneo a varios miles de estudiantes preuniversitarios, ha señalado.

Por su parte, Fernández Cornado ha señalado que este torneo es mucho más que una actividad, es «toda una experiencia, que se acompaña de la promoción de valores que tanto la Universidad como el Parlamento comparten plenamente».

Ha subrayado, por un lado, «la formación del pensamiento crítico y, por otro, el trabajo en equipo, además de otras habilidades que se trabajan, como la empatía, la escucha y la resolución de conflictos».