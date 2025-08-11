El calagurritano José Antonio Herce es una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de las pensiones en España. Es experto en ... la materia y explica cómo los gobiernos responden ante el aumento del gasto necesario para esta materia, además de desmontar mitos y argumentar cómo influirán en el futuro realidades actuales como el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida.

– El número de pensionistas sube, pero lo hace más aún el gasto en esas pensiones, tanto en La Rioja como a nivel nacional. ¿Está capacitado el sistema para soportar esta tendencia o hay riesgo de colapso?

– Ya desde hace años se vienen planteando ese tipo de dudas y los análisis coinciden en que la insuficiencia financiera va a ser cada vez mayor. Aun así, la respuesta del gobierno ha sido sistemáticamente la misma. Mejoran las pensiones y endurecen algunas condiciones para limitarlas de alguna manera, pero ni con mucho se llega a controlar el aumento del gasto. Ante esto, la consecuencia siempre es la misma también: incrementar las transferencias del Estado a la Seguridad Social, cueste lo que cueste. Esa es la respuesta estándar y la que van a seguir dando tanto desde este gobierno como probablemente desde cualquier otro que le suceda en los próximos años. Así, las cotizaciones no llegan a financiar íntegramente el gasto, pero lo que falta se cubre con esas transferencias.

– Y eso, ¿en qué se traduce?

– No hay dinero para otro tipo de emergencias sociales y económicas que, como la dependencia, que nos está estallando en la cara en toda España. Se sobrecargan las espaldas de las comunidades autónomas, que son las únicas que afrontan el gasto en dependencia, porque el Estado, desde la crisis financiera de 2008, decidió que reducía su aportación a este ámbito. Por lo tanto, para calmar la ansiedad sobre el futuro de las pensiones, se 'desatienden' otros presupuestos sociales como la citada dependencia o la ayuda a las familias, la vivienda o incluso la educación, por no decir la sanidad.

– Y la previsión es que el número de pensionistas vaya cada vez a más porque la población se encuentra en claro proceso de envejecimiento y se viven más años.

– Así es. Y a eso hay que añadir factores como la baja natalidad. Ha llegado para quedarse, tanto en España como en el prácticamente todo el mundo. El envejecimiento, asociado al aumento de la esperanza de vida y al descenso de la natalidad, es imparable y no parece que sea algo que se vaya a revertir.

– En 2027 la edad de jubilación se situará en los 67 años. A partir de esa fecha, ¿se seguirá alargando la vida laboral de los cotizantes?

– Quien piense que en 2027 ya se ha acabado el ciclo de aumento de la edad de jubilación se equivoca. Estoy convencido de que se va a seguir alargando la jubilación porque hay que tener en cuenta que la mitad de los nacidos en la última década van a vivir 100 años y no veo por qué tienen que jubilarse a los 67. Eso, por supuesto, no va a pasar.

– Los jóvenes se están acostumbrando a escuchar una frase: «Cuando os jubiléis, no va a haber dinero para pagar vuestras pensiones». ¿Es una realidad o solo un temor infundado?

– Es infundado. Los jóvenes de hoy no van a cobrar pensiones tan buenas como las de sus padres, pero no van a dejar de recibir un dinero, más o menos ajustado. Me sorprende que la propia Seguridad Social no combata ese mito tan extendido. Eso es una aberración, carece de sentido. El sistema español no va a dejar nunca de pagar pensiones, aunque serán peores que las actuales, porque estas son fruto de una fórmula explosiva que habrá que cambiar tarde o temprano. Eso sí, quien desee conservar el nivel de vida que tuviera durante su trayectoria laboral, va a tener que ahorrar.