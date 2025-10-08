Las Jornadas Sherpa 2025 traen a Logroño aventuras desde el Ararat hasta Alaska Del 3 al 9 de noviembre, el Centro Cultural Ibercaja acogerá proyecciones sobre grandes expediciones, relatos de exploradores y una salida por la Llanada Alavesa

La Rioja Logroño Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:06 Comenta Compartir

La Sociedad de Montaña Sherpa organiza del 3 al 9 de noviembre las XLVII Jornadas de Divulgación de los Deportes de Montaña, un clásico del calendario riojano que une aventura, naturaleza y divulgación.

El Centro Cultural Ibercaja será el epicentro de las actividades, con una programación que combina proyecciones, charlas y una excursión final abierta a todos los públicos.

Daniel Rey abrirá las jornadas con su ascensión al Monte Ararat

El lunes 3 de noviembre, Daniel Rey, presidente de la Federación de Montaña de La Rioja, presentará «Aventura en el Monte Ararat, techo de Turquía», donde narrará su ascenso al mítico monte Ararat, considerado el lugar donde se posó el arca de Noé.

Silvia Vidal regresa con una aventura extrema en Alaska

El martes 4 de noviembre, la reconocida escaladora Silvia Vidal ofrecerá «Alaska, pared aXnadú, un pas més (un paso más)», una historia de esfuerzo y filosofía de vida en los confines del planeta.

Vidal, figura emblemática de la escalada en solitario, ya participó en las jornadas Sherpa en 2007.

De Islandia en 4x4 a las cuevas alavesas

El miércoles 5, Vicente Orío mostrará «Islandia en 4x4», un viaje fotográfico por fiordos, glaciares y volcanes.

El jueves 6, los espeleólogos Félix Álvarez y Jorge Gorosarri del grupo Zarama Espeleo presentarán «Aventura en los últimos lugares inexplorados de nuestro entorno», un recorrido por nueve años de exploraciones subterráneas en el territorio alavés.

Ruta final por la Llanada Alavesa

El domingo 9 de noviembre, la actividad social «Llanada Alavesa» pondrá el broche final con una caminata de 15,4 km, de dificultad baja, ideal para disfrutar de los paisajes otoñales y el espíritu de grupo.

Temas

Logroño

Islandia