Presentación de las XXIII Jornadas Micológicas de Otoño. Fundación Caja Rioja Gran Vía

Dos conferencias, una recogida de muestras y una exposición, en las Jornadas Micológicas de Otoño

El evento se desarrollará del 6 al 9 de noviembre en la Fundación Caja Rioja Gran Vía

La Rioja

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

Las XXIII Jornadas Micológicas de Otoño, que se desarrollarán del 6 al 9 de noviembre en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, contarán con dos conferencias, una salida al campo para recoger muestras y una exposición de hongos.

Las conferencias, organizadas por el Grupo Micológico Verpa con el respaldo de Caja Rioja, la Dirección General de Cultura y CaixaBank, comenzarán el 6 de noviembre (a las 19.30 horas) con la intervención de Vicente Sevilla, que hablará sobre 'Olores, texturas y sabores de las setas'.

El viernes 8, a las 19.30 horas, el presidente del Grupo Micológico Verpa, Antonio Ezquerro, también intervendrá para hablar sobre 'Hongos del Parque y Campo de Golf de La Grajera'. La entrada para ambas citas es libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el sábado 8 de noviembre (a las 9.00 horas) se desarrollará una salida colectiva para buscar muestras. Está dirigida a las personas socias del grupo micológico, quienes las clasificarán a partir de las 18.00 horas. Ya el domingo, tendrá lugar la exposición de hongos silvestres y de cultivo entre las 11.00 y las 14.30 horas en los soportales del Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha explicado que estas jornadas «forman parte de la tradición de la ciudad en esta época del año dirigidas al público general, pero con unos destinatarios que están esperando esta cita por su afición y por la calidad de los ponentes que acuden a Logroño».

Ha destacado también la «vinculación que existe entre Fundación Caja Rioja y el Grupo Micológico Verpa desde hace ya 23 años para divulgar aspectos de la micología en una tierra con gran afición a esta disciplina».

