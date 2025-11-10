Las Jornadas de Dislexia visibilizarán la importancia de la detección temprana El evento, que ofrecerá ponencias científicas, experiencias educativas y estrategias prácticas a cargo de profesionales, también incidirá en la relevancia de disponer de apoyo educativo y emocional

La Rioja Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:58

Las II Jornadas de Dislexia en La Rioja visibilizarán la importancia de la detección temprana y del apoyo educativo y emocional, en un encuentro que ofrecerá ponencias científicas, experiencias educativas y estrategias prácticas a cargo de profesionales de la neurociencia y la educación inclusiva de referencia nacional.

El director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, y la vicepresidenta de la Asociación Rioja Dislexia, Arrate López, han presentado este lunes la iniciativa.

Estas jornadas consolidan el compromiso del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación y Empleo, para «favorecer la inclusión y mejorar la detención temprana de la dislexia, dotando al profesorado de recursos para una enseñanza más equitativa y efectiva», ha destacado Martín.

Esta iniciativa aportará herramientas basadas en la evidencia científica y en la práctica docente, ya que «los profesores y profesoras son la primera línea en la identificación de las dificultades específicas de aprendizaje», ha subrayado.

Por este motivo, «colaboramos con todas aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la atención y el futuro de nuestro alumnado» y de esta forma «avanzar en inclusión, sensibilización y mejora educativa», ha recalcado Martín.

Por su parte, Arrate López ha informado de que este evento se celebrará el próximo sábado, día 15, en el IES Hermanos D'Elhuyar de Logroño, a través de una completa jornada donde se impartirán ponencias científicas, experiencias educativas y estrategias prácticas para mejorar la atención al alumnado con dislexia.

La primera ponencia la impartirá el doctor Miquel Casas, catedrático de psiquiatría honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona, y se centrará en 'La dislexia en el contexto de las disfunciones del neurodesarrollo: el proyecto NERES de La Rioja'.

A continuación, María Jesús Moreta, presidenta de la Organización Internacional Dislexia y Familia (DISFAM) de Castilla y León y secretaria general de la Federación Española de Dislexia (FEDIS), charlará 'De textos y lecturas accesibles'.

A última hora de la mañana, Sonia Rodríguez y Vanesa Delgado, ambas pedagogas y doctoras en Ciencias de la Educación por la Universidad de Burgos, abordarán como se aplica 'La inteligencia artificial en la educación'.

Por su parte, Cecilia Otero, doctora en piscología clínica y psicobiología y docente en UNIR, se centrará en 'Leyendo el cerebro: lo que la neurociencia nos enseña sobre dislexia'.

Para finalizar la jornada, ya por la tarde, Juan Cruz Ripoll, psicopedagogo y doctor en Educación, autor de varios manuales sobre lectura, comprensión, dislexia y TDAH, presentará la 'Mejora de la conciencia fonológica en alumnado en riesgo o con dislexia«.

Por último, Miriam Ebahel, doctora en Educación y Psicología y orientadora cerrará el ciclo con 'Transformando aulas, transformando vidas: estrategias de accesibilidad y atención a la dislexia«.

La vicepresidenta de la Asociación Rioja Dislexia ha indicado que las inscripciones a la II Jornadas de Dislexia en La Rioja puede realizarse a través de la web y ha recordado que los docentes en activo de enseñanzas no universitarias de la Comunidad podrán optar a las 50 plazas becadas disponibles.

Las II Jornadas de Dislexia en La Rioja están organizadas por la Consejería de Educación y Empleo, a través del Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE), la Asociación Rioja Dislexia y la Federación Española de Dislexia (FEDIS).