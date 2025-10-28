LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jjornadas sobre Transformación Digital que ha celebrado UGT.

La IA y la digitalización de las Administraciones Públicas, centran las jornadas sobre Transformación Digital de UGT

El objetivo de la jornada es formar a los cuadros sindicales para que estén preparados ante la revolución digital

La Rioja

Martes, 28 de octubre 2025, 14:04

Comenta

La digitalización de las Administraciones Públicas y su personal, la desconexión digital, la inteligencia artificial y la gestión de algoritmos laborales desde la negociación colectiva, son algunos de los temas que se abordan en la jornada de formación que está desarrollando este martes UGT La Rioja y que continúan el miércoles.

El objetivo es formar a los cuadros sindicales para que estén preparados ante la revolución digital. «Las empresas utilizan cada vez más herramientas de control digital, e incluso aplican algoritmos e inteligencia artificial en los procesos de selección de personal. Eso puede generar situaciones injustas si no hay una supervisión humana adecuada», ha advertido el secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez.

Domínguez ha alertado de los riesgos de estas tecnologías cuando no se gestionan correctamente: «Estos sistemas pueden acabar discriminando a personas por su edad, su sexo, su origen o su trayectoria vital, simplemente porque han sido entrenados con datos sesgados«. Además, ha añadido que »eso no solo afecta a la contratación, sino también a los salarios, los horarios o los permisos laborales», ha constatado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  4. 4 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  5. 5

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  6. 6 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  7. 7 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  8. 8

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  9. 9

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  10. 10 Pena de tres años y dos meses por llamar «serpiente asquerosa» a una policía y tratar de agredirla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La IA y la digitalización de las Administraciones Públicas, centran las jornadas sobre Transformación Digital de UGT

La IA y la digitalización de las Administraciones Públicas, centran las jornadas sobre Transformación Digital de UGT