La IA y la digitalización de las Administraciones Públicas, centran las jornadas sobre Transformación Digital de UGT

La digitalización de las Administraciones Públicas y su personal, la desconexión digital, la inteligencia artificial y la gestión de algoritmos laborales desde la negociación colectiva, son algunos de los temas que se abordan en la jornada de formación que está desarrollando este martes UGT La Rioja y que continúan el miércoles.

El objetivo es formar a los cuadros sindicales para que estén preparados ante la revolución digital. «Las empresas utilizan cada vez más herramientas de control digital, e incluso aplican algoritmos e inteligencia artificial en los procesos de selección de personal. Eso puede generar situaciones injustas si no hay una supervisión humana adecuada», ha advertido el secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez.

Domínguez ha alertado de los riesgos de estas tecnologías cuando no se gestionan correctamente: «Estos sistemas pueden acabar discriminando a personas por su edad, su sexo, su origen o su trayectoria vital, simplemente porque han sido entrenados con datos sesgados«. Además, ha añadido que »eso no solo afecta a la contratación, sino también a los salarios, los horarios o los permisos laborales», ha constatado.