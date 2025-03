La jornada 'Iguales' destaca que las mujeres no terminan de llegar a los puestos más altos

María José Lumbreras Logroño Martes, 11 de marzo 2025, 23:11 | Actualizado 23:17h. Comenta Compartir

Cualquier día es bueno para hablar de igualdad y, así, la iniciativa 'Iguales', que organizó Diario LA RIOJA con el respaldo del Gobierno regional, del Ayuntamiento y de La Gota de Leche, permitió escuchar este martes, en este edificio municipal, en La Gota, las voces de cuatro mujeres relevantes en sus respectivos ámbitos hablando de lo conseguido a lo largo de los años y de los retos aún pendientes.

Junto a la laureada periodista y escritora Nieves Herrero, quien llegaba con su último libro bajo el brazo, el titulado 'Luna roja', intercambiaron opiniones Isabel Lizarraga, investigadora, escritora y estudiosa de la figura de María Lejárraga; Adriana Laucirica, directora técnica de Bodegas Tobelos, enóloga y escritora; y Rebekah Romero, técnica de Igualdad de la Asociación de Mujeres, Profesionales y Empresarias de Álava (Ampea) y responsable de comunicación.

Si la sesión se inició con una conversación entre Nieves Herrero y la periodista de TVR Elsa Martínez en la que desgranó algunas de las claves de su exitosa trayectoria, ya dejó algunas pinceladas de la que iba a ser su posterior apuesta para progresar en materia de igualdad, la de la educación, pero la de aquella que no solo se ciñe a la escuela sino que ha de ir de la mano de la familia.

«En los puestos más altos queda mucho por hacer. CEOs, gerencias... es muy complicado» Adriana Laucirica Directora técnica Bodegas Tobelos

«Sigue habiendo síndrome de la impostora. Hay mujeres muy potentes a las que les cuesta estar en las fotos, los premios...» Rebekah Moreno Técnica de igualdad de AMPEA

«Cada vez que quería subir un escalafón tenía que dimitir. Con Hermida la rompía, pero otras veces me la han aceptado» Nieves Herrero Periodista y escritora

«Por un lado están las leyes, que son igualitarias, y, por otro, los usos y costumbres» Isabel Lizarraga Investigadora y escritora

El fuego, en la mesa redonda, lo abrió Rebekah Moreno hablando de liderazgo. «Hemos mejorado, pero nos queda mucho por hacer». En este aspecto, consideró aún hoy necesarias las cuotas. Adriana Laucirica estuvo de acuerdo con ella y apostilló que en los puestos más relevantes, al estilo de gerencias o CEOs, «es complicado». Y ello porque «por un lado están las leyes y por otro los usos y costumbres y si las leyes son igualitarios, aún quedan por desterrar muchas ideas que nos están condicionando», defendió Isabel Lizarraga. Momentos antes, en su intervención previa, Nieves Herrero había explicitado su fórmula para alcanzar puestos importantes. A base de dimisión. «Cada vez que quería subir un escalafón tenía que dimitir. Con Jesús Hermida ascendía y la rompía. Otras veces no me las han aceptado. Nunca nadie me ha regalado nada. He sido bastante valiente», contó.

Y si Herrero insistió en la educación como clave, Lizarraga lo vio y añadió «el ejemplo». En sus inicios profesionales, recordó, allá por 1975, apenas había mujeres en las que fijarse. Y la periodista apostilló lo difícil que es llevar a mujeres a debates públicos como el que se estaba produciendo.

¿Por qué? Rebekah Moreno consideró que sigue habiendo «síndrome del impostor». A ella le pasa habitualmente que «hay mujeres muy potentes con las que nos cuesta mucho que participen para fotos, para premios...». «Ha llegado el momento de que las mujeres digan 'aquí estoy'», señaló Nieves Herrero. Las más jóvenes se están animando más a ello, señaló Moreno. Y Lizárraga, que aludió a María de la O Lejárraga a petición de la periodista, consideró que «nos faltan esos referentes. Nos ha faltado saber a quién teníamos que parecernos.

Herrero recordó cómo en una de sus primeras entrevistas de trabajo aún le preguntaron si tenía novio antes que cualquier otra cosa. Y Laucirica mencionó que a ella le pasó hace apenas diez años cuando, después de varias entrevistas, en la última el propietario quiso saber si tenía hijos y si iba a poder viajar. Tenía una niña y no consiguió ese puesto. El otro candidato también los tenía y de la misma edad, rememoró.

«Lo que veo es que los hijos te penalizan, te pasan factura», señaló Herrero cuando, para ella, se debería incentivar el «esfuerzo titánico» de quienes tienen hijos. En cualquier caso, para Lizarraga, si bien reconoció que «la dificultad de la maternidad es insoslayable», «las mujeres vamos a ganar por avalancha» por su más abultada presencia y mayor rendimiento en muy distintos ámbitos educativos y profesionales. «La baja paternal ha sido un acierto», a juicio de la escritora de 'Luna roja', porque «ha ayudado muchísimo» a la hora de contratar.

La brecha salarial la puso Herrero encima de la mesa. «En las empresas públicas no puede darse, pero en las privadas sí existe. He preferido no saber lo que cobraban mis compañeros, pero he tenido que reivindicar que esto que cobraba no me parecía bien».

¿Qué avance les gustaría ver a las ponentes en cinco años?, preguntaba Elsa Martínez para poner fin al evento. A Rebekah Moreno le gustaría «que se viera a todas las mujeres potentes»; a Adriana Laucirica, que sus hijas no tuvieran que escuchar preguntas sexistas en sus entrevistas de trabajo; a Isabel Lizarraga, que no hubiera violencia de género y que los hombres que matan supieran que las mujeres no son de su propiedad y Nieves Herrero insistió en su apuesta por la educación y, en este caso, también por la libertad. «Libre te quiero, pero no mía», decía recordando a Amancio Prada.

La sesión se inició con las palabras de la directora del Diario LA RIOJA, Teresa Cobo. Ella recordaba que cualquier día es bueno para hablar de igualdad y también que este martes era 11M, fecha asociada al terrorismo, y que solo el machista ha segado 1.300 vidas en 22 años. También que «vamos a tener que luchar mucho para no perder lo ganado» vistos los tiempos.