El PSOE tiende la mano a Capellán para «llegar a acuerdos» ante los aranceles de Trump «Esto no va de colores políticos, sino de defender los intereses de La Rioja», ha recalcado el secretario general de los socialistas de la región, Javier García

Iñaki García Logroño Viernes, 4 de abril 2025, 13:20 Comenta Compartir

«Enorme preocupación». Ese es el sentimiento que, según Javier García, provoca el anuncio de aranceles por parte de Donald Trump. El secretario general del PSOE en La Rioja ha definido la decisión del presidente de los Estados Unidos como «una guerra comercial que ya está teniendo consecuencias nefastas» tanto en la economía mundial como en la propia del país americano y ha expresado «su posición clara, firme y nítida, así como muy contraria y crítica con esa alteración del orden mundial que ha supuesto la llegada de Trump a la Casa Blanca».

Si Trump definió la jornada de este miércoles, en la que anunció los aranceles, como el día de la liberación, García la ha tildado como «el día de la ruina para la cooperación internacional y ha defendido la »rápida y eficaz« respuesta del Gobierno de España. »Con la movilización de 14.100 millones de euros se trata de tejer un escudo protector para nuestras empresas y sus trabajadores y trabajadoras«, ha apuntado.

También ha valorado de manera positiva tanto la reunión que el ministro de Economía ha organizado con el resto de fuerzas políticas nacionales como la que se va a tener con los consejeros de los gobiernos autonómicos y la que varios miembros del Ejecutivo regional mantienen con la Federación de Empresarios de La Rioja y la Cámara de Comercio. No en vano, García considera que desde el ámbito autonómico «se puede y se debe actuar» y por eso no ha dudado «en tender la mano» a Gonzalo Capellán para «colaborar y trabajar juntos» en este asunto.

Así, ha solicitado al presidente del Gobierno de La Rioja una reunión con el resto de fuerzas políticas de la comunidad autónoma con el fin de «tratar de llegar a acuerdos de las medidas que se pueden adoptar» para proteger a los sectores afectados por la decisión de Donald Trump. «Esto no va de colores políticos, aquí se trata de defender los intereses de La Rioja», ha concretado. «Y aquí, por lo tanto, me quito la chaqueta de secretario general del Partido Socialista y me pongo la de representante de todos los riojanos y riojanas del segundo partido de la oposición», ha añadido.

En su intervención, García también ha destacado la importancia de formar parte de la Unión Europea en momentos como el actual. «Parece una obviedad decirlo, pero hay partidos políticos que no solo están tapando o minimizando los efectos de las medidas comerciales del presidente de Estados Unidos, sino que también están cuestionando a la Unión Europea desde hace algún tiempo y están intentando erosionar desde dentro las propias instituciones», ha lamentado. «Si estuviéramos fuera de Europa, la situación sería infinitamente más complicada», ha finalizado.