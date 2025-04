IU reclama «más centros» para atender demoras «de 7 años» en plazas para discapacitados psíquicos

La diputada regional de Izquierda unida, Henar Moreno, y el responsable de Salud y Políticas Sociales de la formación, Ricardo Santamaría, han denunciado este ... martes las deficiencias en los centros de servicios sociales de la Comunidad Autónoma (Los Manitos de Calahorra, la Residencia de Lardero y el CAPDP de Fuenmayor).

Moreno ha criticado al Gobierno de La Rioja al que acusó de «mirar para otro lado» y de «no poner a las personas en el centro». «No es de recibo que en el caso del centro de Fuenmayor, el único para personas con discapacidad psíquica, los menores de 65 años con discapacidad tengan una lista de espera que supera los siete años», ha abundado. «Se necesitan más centros residenciales para atender esta demanda», ha sentenciado.

Una de las razones para esta carencia de plazas es la reforma que los residentes que superan los 65 años no se trasladen a otras residencias. «Puede ser positivo porque no se desubican, pero no dejan a los menores de 65 años las plazas necesarias».

La parlamentaria de IU también ha hecho hincapié en la falta de personal y en las reducciones de ratios. Y puso como ejemplo que actualmente se encuentran vacantes las plazas de médico en el centro de Fuenmayor y en la Residencia de Lardero y que en Los Manitos «faltan entre siete y nueve técnicas auxiliares de enfermería». «El problema de fondo es que se pueden aprobar unas ratios, pero si no se sustituyen las bajas es ficticio», ha abundado.

En este sentido, también ha solicitado que se mejoren las condiciones de las trabajadoras («es un sector casi totalmente femenino») y que se refuerce la atención vespertina, puesto que a partir de las 15.00 horas falta personal sanitario y también «trabajadores, integradores y educadores sociales» especialmente en Lardero «donde muchos residentes sufren problemas de exclusión social». De la misma forma, ha apostado por el refuerzo de la ayuda a domicilio.

«El programa de buen gobierno del PP es un programa de buen gobierno para unos pocos, para los ricos, que pagan cada vez menos impuestos, y de muy mal gobierno para los que necesitan de inversión para mejorar su vida», ha sentenciado.