IU presenta 237 enmiendas a los presupuestos de La Rioja de 2026 por 157 millones de euros Moreno asegura que las cuentas presentadas suponen un recorte de los servicios públicos por la inflación y las privatizaciones

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:53

IU ha presentado este miércoles 222 enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos y 15 al de medidas fiscales y administrativas de La Rioja para 2026 por un total de 157 millones de euros.

Así lo ha afirmado la portavoz parlamentaria de IU, Henar Moreno, en un encuentro informativo, del que informa EFE, posterior al registro de estas enmiendas en la Cámara.

Moreno ha indicado que el PP, con mayoría absoluta, «hará como acostumbra, que es ni tan siquiera leer las enmiendas, coger una o dos de menos cuantía» para aprobarlas y, «con eso, decir que han asumido una serie de enmiendas».

«La realidad es que nos encontramos con unos presupuestos que son continuistas y que no suben ni tan siquiera lo que debería estar previsto para el índice de precios al consumo (IPC)», ha señalado.

Ha criticado que las cuentas presentadas por el Gobierno riojano suponen un recorte de los servicios públicos, tanto por el aspecto de la inflación como por las privatizaciones.

Por ello, sus enmiendas tratan de impulsar los servicios públicos y la defensa de la gestión pública de esos servicios, ha resaltado.

Ha destacado que las enmiendas de IU se dirigen a «eliminar todo lo que tiene que ver con esas privatizaciones que no están justificadas y que, además, tampoco están auditadas».

Moreno ha señalado que el coste de la privatización de los servicios en la calidad de los mismos es «enorme» y también en lo económico.

IU plantea medidas par intentar conseguir lo contrario de lo que hace el Gobierno del PP, como una educación pública que vertebre el sistema educativo riojano, y no continuar con la privatización que se produce en los últimos años, ha subrayado.