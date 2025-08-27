IU pide más presupuesto para gestión forestal y la estabilización de bomberos forestales Según sus datos, el Gobierno de La Rioja ha dedicado este año 22,8 millones de euros a gestión forestal, frente a los 27,3 millones consignados en 2024

Izquierda Unida ha pedido un incremento del presupuesto regional destinado a gestión forestal en La Rioja, un aumento de los retenes y la estabilización de los bomberos forestales en la comunidad.

El diputado regional de IU La Rioja, Carlos Ollero, ha presentado este miércoles, en una rueda de prensa, la proposición no de ley que defenderá su grupo en el próximo del Parlamento riojano, previsto para el próximo miércoles, 3 de septiembre.

Ollero ha detallado que La Rioja ha estado durante la última semana en riesgo «extremo» de incendios forestales y, en lo que va de año, han ardido en la región casi 124 hectáreas, con decenas de focos durante este mes de agosto.

Aunque están «bastante peor» en otras comunidades, como Castilla y León, Galicia y Extremadura, ha alertado de que en La Rioja la situación es «suficientemente preocupante» como para que «el Gobierno riojano se tome más en serio la prevención de incendios forestales», que debe ser «una absoluta prioridad en las políticas públicas».

Entre las causas de estos incendios, este diputado ha citado el cambio climático, el abandono del mundo rural, la desaparición de la ganadería extensiva, el escaso desarrollo de la agricultura sostenible, la precariedad de las plantillas de bomberos forestales, los recortes presupuestarios y la creciente privatización de recursos.

Según sus datos, el Gobierno de La Rioja ha dedicado este año 22,8 millones de euros a gestión forestal, frente a los 27,3 millones consignados en 2024.

Ha añadido que a la campaña regional por el riesgo de incendios forestales, entre los meses de julio y octubre, se han destinado este año 8 millones, frente a los 9,58 del año pasado.

Otra petición de Ollero, recogida en la proposición no de ley, es que el 100 % del servicio de prevención y extinción de incendios esté formado por empleados públicos y que se habilite un nuevo retén para la zona de las Viniegras, con «funcionarios bien formados».

Cada retén debe estar formado por 9 personas, con plazas estables, ha insistido.

Por otro lado, ha demandado que se renueve el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma (INFOCAR), para adaptarlo a los nuevos escenarios que plantea el cambio climático.

También ha recordado que en mayo de 2024 se aprobó en el Parlamento de La Rioja una moción de IU para consolidar las plazas de 22 bomberos forestales y renovar el INFOCAR, pero no se han cumplido estas medidas.