IU y PCE homenajean mañana a los 2.007 riojanos asesinados durante el franquismo Moreno ha denunciado «la desidia, inacción y vergüenza de un PP que en La Rioja se llama moderado, pero que en la realidad es que saben muy bien a quién sirven»

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:39

Los partidos IU y PCE recordarán mañana en Logroño a las 2.007 víctimas riojanas del franquismo con un acto de reconocimiento junto a la biblioteca de La Rioja, donde volverán a colocar flores y una placa en recuerdo.

La diputada regional de IU La Rioja, Henar Moreno, ha recordado este jueves, en una rueda de prensa, que el 31 de octubre se conmemora el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Ha explicado que este ley fue fijado en la ley estatal de 2022, al igual que en la comunidad riojana el reconocimiento de estas víctimas se celebra el 22 de julio, según la normativa regional.

En ese sentido, ha denunciado «la desidia, inacción y vergüenza de un PP que en La Rioja se llama moderado, pero que en la realidad es que saben muy bien a quién sirven».

Así, ha recalcado que los populares riojanos no tienen «ninguna diferencia» con sus compañeros de ámbito nacional que han anunciado ya que mañana que no van a asistir al acto convocado en el Congreso sobre los últimos asesinados por el franquismo de cinco jóvenes, «porque dicen que no van a reconocer a terroristas».

Según Moreno, esta decisión del PP supone desconocer la historia de España y el funcionamiento de los tribunales de orden público.

Los populares de La Rioja «pasan de puntillas» sobre este reconocimiento, porque «no saben ni cómo se llama el día, que es para el reconocimiento a las víctimas del franquismo y se empeñan en seguir llamando el día de la memoria», ha dicho esta diputada.

También ha aludido a esta época de «auge de la extrema derecha, incluso de defensa del franquismo entre las generaciones más jóvenes».

En este sentido, ha incidido en el cumplimiento de la ley de memoria democrática en La Rioja, que establece incorporar esta materia en el currículum educativo de cuarto de Secundaria y segundo de Bachillerato, sobre lo que el PP «considera que eso le compete a la asociación La Barranca y ya hay contenidos en los temas del siglo XX».

Esta parlamentaria ha insistido en que esta norma autonómica se aprobó en 2022 y su reglamento debería haberse tramitado en el año siguiente.

Ha resaltado que IU y PCE conmemoran cada 22 de julio junto a la biblioteca de La Rioja, donde se ubicó la antigua tabacalera, ya que ese día de 1936 se produjeron los primeros asesinatos y desaparecidos en la comunidad.

Moreno ha precisado que ambos partidos han colocado placas dos años en recuerdo de estos trabajadores de tabacalera «acribillados a balazos» y han sido retiradas en ambas ocasiones.