IU critica el abandono «total» de los centros de discapacidad Moreno critica falta de aire acondicionado, bajas sin cubrir, centros sin médico y discriminación al personal

La diputada regional de IU La Rioja, Henar Moreno, ha instado este jueves al Gobierno riojano a garantizar unas condiciones «dignas» a los usuarios de los centros de personas con discapacidad y de sus trabajadores sanitarios, con la contratación del personal suficiente.

En una rueda informativa, Moreno ha denunciado el «abandono total y absoluto» a los usuarios de la residencia Los Manitos de Calahorra, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAPDP) Santa Lucía de Fuenmayor y la residencia de Lardero.

Ha lamentado que en dos de estos centros, sus usuarios y trabajadores han soportado sin aire acondicionado las altas temperaturas de la última ola de calor.

Pero además, ha agregado, los trabajadores sanitarios de estos centros están «discriminados» respecto al resto, porque sus contratos temporales generan la mitad de puntos para acceder al Servicio Riojano de Salud (Seris).

Bajas sin cubrir

Según sus datos, desde marzo no se han cubierto las bajas por enfermedad y reducciones de jornada, por lo que ha calculado que faltan una docena de enfermeras y una veintena de auxiliares, unas cifras que han aumentado en verano por las vacaciones del personal.

Además, esta parlamentaria ha asegurado que ni en las residencias de Fuenmayor ni en Lardero hay un médico para atender a sus usuarios, que se encuentran una situación de mayor «vulnerabilidad».

Ha recordado que, en marzo pasado, su grupo parlamentario solicitó información sobre el tiempo medio de espera para acceder a una plaza en uno centro para personas con discapacidad, pero el Gobierno riojano no ha cumplido con su deber de transparencia e información a la sociedad.

Moreno ha dicho que el Ejecutivo regional del PP permite que aumenten las listas de espera para justificar las privatizaciones en centros sanitarios públicos.

Ha insistido en que se garanticen «condiciones de dignidad» para las personas trabajadores y que el acceso a los cuidados se hagan «con equidad».

También ha demandado que se desarrolle la Ley de Salud Mental, con un aumento de las ratios de trabajadores por usuarios y la contratación de trabajadores sociales, para evitar agresiones como la ocurrida a una empleada de Los Manitos.