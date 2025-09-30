LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo del Parlamento de La Rioja. Sonia Tercero

Inmigración, vivienda y el sector vitivinícola, al pleno riojano del próximo jueves

Vox, Izquierda Unida y PSOE presentan sus iniciativas de cara al pleno parlamentario del próximo jueves

Juan Marín del Río

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:14

El pleno del Parlamento de La Rioja del próximo jueves reunirá a los diferentes grupos parlamentarios para defender sus respectivas iniciativas en distintos ámbitos. Vox centrará su intervención en la inmigración y las familias, proponiendo eliminar la figura del arraigo, que consideran «una vía de regularización ordinaria para quienes entran ilegalmente en España», señaló Héctor Alacid, portavoz adjunto del partido.

IU defenderá medidas sobre vivienda y recuperación ambiental, solicitando fondos suficientes del Gobierno nacional y autonómico para mejorar barrios vulnerables y garantizar la función social de la vivienda.

El grupo socialista centrará su atención en la situación en Gaza y el reconocimiento de Palestina, la emergencia climática y el sector vitivinícola, además de abordar sanidad, economía y cooperación internacional, con el objetivo de impulsar políticas sociales y económicas en la región.

