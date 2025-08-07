El ingreso mínimo llega a 5.132 hogares riojanos, casi 16.000 beneficiarios En la comunidad riojana hay 3.498 hogares que perciben el complemento de ayuda para la infancia, que asciende a 134,95 euros

La Rioja Jueves, 7 de agosto 2025, 18:42 Comenta Compartir

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en julio pasado a 5.132 hogares riojanos, donde viven 15.947 personas, unas cifras un 17,9% y un 20,5% superiores a las del mismo mes de 2024, respectivamente. Según informó ayer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, la cuantía media del IMV por hogar en La Rioja es de 516,72 euros y por beneficiario de 166,29 euros, ya que la ratio de personas por prestación es de 3,11.

En la comunidad riojana hay 3.498 hogares que perciben el complemento de ayuda para la infancia, que asciende a 134,95 euros. De los 5.132 perceptores del IMV en La Rioja, 2.215 son hombres y 2.917 mujeres; 3.389 de nacionalidad española y 1.742 extranjera; y su edad media es de 46 años. Del total de hogares, 830 son monoparentales, en 2.622 conviven menores con sus padres y en 1.680 no hay menores, según informa Efe.

El IMV llegó a 752.469 en España

En toda España, el IMV llegó a 752.469 hogares en julio, en los que viven 2.299.000 personas, unas cifras un 17,6 % y un 19,2 % superiores a las del mismo mes de 2024, respectivamente.

La última estadística del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sitúa la cuantía media de la prestación en 519,16 euros al mes por hogar, lo que hace un total de 426,3 millones de euros.

Los datos revelan que 519.011 hogares beneficiarios (un 69 % del total) contaban con menores, de los que 129.655 eran monoparentales, es decir, que solo tenían un adulto (normalmente mujer) a cargo de los menores.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia, que forma parte del ingreso mínimo, Inclusión detalla que en julio llegó a 527.071 unidades de convivencia.

Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años, de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

En julio la cuantía media de este complemento fue de 67,7 euros por cada menor y de 124,6 euros por cada hogar con menores.

Desde su puesta en marcha, el ingreso mínimo ha llegado a 1,1 millones de hogares y 3,17 millones de personas, de los que 1,37 millones eran niños y adolescentes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado en el comunicado que para las familias monoparentales el IMV «supone una palanca esencial en un momento difícil de sus vidas, cuando sostener una familia sola implica un esfuerzo enorme».