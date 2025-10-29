LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Ebro a su paso por Logroño en una crecida reciente. JUAN MARÍN

Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación

Cuatro colegios, tres centros de mayores, tres camping y el aeropuerto, entre las instalaciones en entornos de riesgo

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:17

Cuando se cumple el triste aniversario de la tragedia de la dana en Valencia, prolifera el interés por conocer hasta qué punto el riesgo de ... que la naturaleza se desborde pende sobre nuestro día a día, sobre nuestro entorno, y en este sentido, el Observatorio de la Sostenibilidad ha elaborado un listado de aquellas instalaciones que se ubican en zonas inundables, que ascienden a 36 en nuestra región. Las que más aparecen son las depuradoras e infraestructuras de abastecimiento, 13, pero también se encuentran en un entorno de riesgo cuatro colegios, cuatro campings y tres centros de mayores, entre otras instalaciones.

