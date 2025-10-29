Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación

Cuando se cumple el triste aniversario de la tragedia de la dana en Valencia, prolifera el interés por conocer hasta qué punto el riesgo de ... que la naturaleza se desborde pende sobre nuestro día a día, sobre nuestro entorno, y en este sentido, el Observatorio de la Sostenibilidad ha elaborado un listado de aquellas instalaciones que se ubican en zonas inundables, que ascienden a 36 en nuestra región. Las que más aparecen son las depuradoras e infraestructuras de abastecimiento, 13, pero también se encuentran en un entorno de riesgo cuatro colegios, cuatro campings y tres centros de mayores, entre otras instalaciones.

El Observatorio de la Sostenibilidad, un centro de estudios independiente especializado en cuestiones medioambientales y en cómo afectan estas a nuestra sociedad, ha elevado en su análisis a 10.197 las instalaciones que se encuentran en zonas inundables, fijándose en aquellas con un periodo de retorno de 500 años, las que tienen una probabilidad baja pero que, por ello, son también las inundaciones más graves estimadas en caso de acontecer. Por ejemplo, en la dana de hace un año se superó la superficie de ese escenario más pesimista.

Para La Rioja, un análisis global del Observatorio detalla 49 infraestructuras, sin embargo, varias de ellas comparten instalación –por ejemplo, las depuradoras y los sistemas de abastecimiento de agua–, lo que, agrupadas, rebaja algo el dato regional hasta 36 lugares a los que prestar especial atención. Son trece estos puntos de agua comprometidos, las estaciones de Aguilar del Río Alhama, Alcanadre, Alesanco, Alfaro, Arnedillo, Arrúbal, Berceo, Calahorra, Haro, Hormilla, Murillo, Rincón de Soto y San Asensio. Aparecen también en el listado cuatro estaciones de energía –Haro, Alcanadre, Arenzana y Torrecilla en Cameros– y cinco edificios industriales.

Pero en el informe resulta más llamativo atender a otros entornos más cotidianos para los riojanos. Por ejemplo, los cuatro colegios que se encuentran en terreno inundable –Cervantes (Fuenmayor), San Matías (Huércanos), Nuestra Señora de la Piedad (Nájera) y el CRA Alhama y el IES Gonzalo de Berceo de Cervera–, situación que también asumen el puesto de la Guardia Civil de Alesanco, la comisaría de la Policía Local y la estación de autobuses de Nájera, y el aeropuerto de Logroño-Agoncillo, junto a su centro de bomberos de Aena.

Los servicios amenazados que más se repiten en el listado son las depuradoras y centros de suministro de agua

Dos residencias para personas mayores también aparecen mencionadas por el Observatorio de la Sostenibilidad, Monte Rincón, en Logroño, y la pública de Nájera junto al centro de día del municipio del Najerilla, el que más instalaciones comprometidas tiene. Los camping de Berceo, Haro y La Playa (Logroño) completan el listado, en el cual, la gran mayoría de la mitad de estas infraestructuras (22) están catalogadas con un riesgo 'muy grave', 9 en 'grave' y 5 en 'leve'.

Supone este un recordatorio de esa amenaza latente, de la que hoy en día existe una mayor conciencia y legislación, ya que hasta hace un par de décadas ni siquiera contábamos con mapas de peligrosidad o planes de gestión de inundaciones. Para minimizar el riesgo, el Observatorio de la Sostenibilidad recomienda implementar una etiqueta de calificación de edificaciones e infraestructuras críticas frente a las inundaciones, revisar planes urbanísticos y paralizar nuevas construcciones en estas parcelas, implantar medidas de protección para los sectores de la sociedad más vulnerables o establecer sistemas de alerta temprana. Todo ello en el contexto de un cambio climático que eleva el carácter imprevisible de los fenómenos meteorológicos extremos.