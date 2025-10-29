Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
Descubre en el mapa en qué localidades se encuentran y cuáles son sus afecciones
Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:17
La Rioja mantiene tres residencias, cuatro colegios, tres campings y el aeropuerto, entre las instalaciones en entornos de riesgo, según el listado elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad, en el que se incluyen 32 instalaciones en zonas inundables en la región.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión