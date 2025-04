«Yo tengo la esperanza de que haya un acercamiento pero va a ser susto o muerte»

La centenaria Tonelería Gangutia, de Cenicero, es el paradigma de la posible afección de los aranceles de Trump. No solo exporta barricas a EE ... UU sino que el 70% de la materia prima que utiliza es roble americano procedente de Kentucky, Pensilvania, Minnesota… aunque después, principalmente, vende en California. «No nos puede afectar más, para nosotros es como tener un doble arancel», expone Teresa Pérez Fernández, gerente de Tonelería Gangutia. «Si ponen los aranceles, las barricas se van a encarecer y nuestros clientes venderán menos. Y ya sufrimos una crisis de consumo», añade Teresa Pérez.

También hay que considerar lo que denomina «guerra de divisas» ya que Gangutia compra el roble americano en dólares y vende las barricas en euros. «Un movimiento del dólar arriba o abajo nos afecta mucho», reconoce Teresa Pérez. Aunque la gerente de la tonelería detalla que hay 600 tipos de roble, y que también utilizan de Galicia y Francia, el americano es la base de Rioja. «Me gustaría cambiar, pero es complicado», confiesa Teresa Pérez. No obstante, Tonelería Gangutia podría subsistir hasta tres años sin comprar gracias a su gran almacenaje.

Un último pedido ya está en tránsito y hasta que llegue a la aduana no saben si se aplicarán ya los anunciados aranceles. «Acabamos de comprar y ya nos ha salido más caro pero, de momento, no podemos hablar mucho porque no sabemos cuál va a ser la respuesta ni si ya se van a aplicar los aranceles. Nadie lo sabe. Proveedores y clientes están a la espera. No sabemos si va a ser el 20%, pero yo tengo la esperanza de que haya un acercamiento y, por ejemplo, se quede en el 10. Pero esto va a ser susto o muerte», advierte Teresa Pérez, convencida de que va a haber una importante afección pero con el deseo de que este sea menor de lo previsto.

Con 155 años de historia, la empresa exporta a todos los continentes para la elaboración no solo de vino de múltiples denominaciones, también de whisky y otros licores. De sus 30.000 barricas producidas al año unas 1.500 son exportadas a EEUU, la mayoría para bourbon en Kentucky, pero también para vino californiano. «Hay destilerías que pueden comprar más de 200.000 barriles anuales, una cifra que no fabricamos ni entre todas las tonelerías españolas», explica Teresa Pérez. Ante tanta demanda, hay mercado.

En cuanto a Trump, la gerente de Tonelería Gangutia lo asemeja a «un jugador de mus que da órdago a todas las manos». «Ahora ha sido algo aleatorio y sin coherencia, parece haber querido dinamitar todo», declara Teresa Pérez. «Hay que ver cómo responde Europa. A ver si se calma la situación y podemos ver por dónde van los tiros», concluye la gerente de Gangutia.