«La vía va a ser exportar a otros países, como a China, donde acabamos de ser autorizados»

Aunque sumergida en plena sierra de Cameros, la factoría de Industrias Cárnicas El Rasillo exporta el 80% de su producción (unos 160.000 unidades anuales) ... a EE UU, y el 30% es jamón curado, así que para la empresa la afección de los aranceles de Trump puede ser muy grande y reconocen preocupación. «Está claro que para compensar el incremento de los aranceles habrá que aumentar el precio y eso repercutirá en una bajada de los pedidos», admite el director, Raúl Portero Saiz.

La de El Rasillo, que funciona desde 1996, es la única planta de la centenaria empresa, que tiene otra en Segovia, autorizada a exportar a EE UU. El jamón Monte Nevado se comercializa, sobre todo, en Miami y New York. «Vendemos a restaurantes, distribuidores y a través de Amazon», explica Raúl Portero. Fue en 2017 cuando una auditoría realizada por el Food Safety and Inspection Service de EE UU permitió tanto a Palacios como a Cárnicas El Rasillo iniciar la exportación de embutidos. Las dos empresas riojanas acreditaron los estándares sanitarios y de calidad exigidos por las autoridades norteamericanas. No obstante, la marca, que llevaba exportando jamones a EE UU desde 2008, comercializa desde serranos e ibéricos hasta el exclusivo mangalica, una raza de cerdo autóctona de Hungría.

En 2017 la empresa ya presumía de su exportación de tal manera que «uno de cada cuatro jamones españoles vendidos en EEUU procede del grupo Monte Nevado». Aunque este es solo uno de los 40 países en los que la marca vende su producto. «Somos de las que más jamones exportan a EE UU, si no la que más», advierte Raúl Portero.

Sin embargo, ante los últimos acontecimientos, desde la empresa camerana, inmersa en el bosque del término Las Matillas, a 1.100 metros de altitud, ya miran a otros lugares como posible nuevo destino de su jugosa producción. «La vía va a ser exportar a otros países, como ya hacemos a México y Canadá, o China, donde acabamos de ser autorizados para poder hacerlo, aunque todavía no hemos empezado, pero lo intentaremos para compensar». declara Raúl Portero. Según la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, las exportaciones de jamón ibérico se han incrementado más de un 100% en China en los últimos años. No obstante, la marca Monte Nevado ya está presente en países orientales como Japón y Corea.

En su primer mandato Trump ya hizo un anuncio similar, aunque no llegó tan lejos como ahora. «Entonces no nos vimos afectadas, solo fueron amenazas. Pero ahora el temor lo tenemos, así que esperemos que se renegocie, que sea un farol o que se renegocie todo», desea el director de Industrias Cárnicas El Rasillo.