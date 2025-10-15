Ignacio Garriga (Vox) denuncia la «estafa del Gobierno del PP» por aceptar la acogida de menores migrantes El secretario general de la formación de ultraderecha ha defendido además la prohibición del uso del velo islámico

Sergio Martínez Logroño Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:11

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha comparecido ante los medios en su visita a Logroño para presentar a su formación política como «la verdadera y única alternativa al bipartidismo», criticando en el análisis regional haber «constatado que la mayoría absoluta del Partido Popular no sirve absolutamente para nada» aludiendo a cuestiones como la acogida de menores migrantes no acompañados y el plan integral anunciado por el Ejecutivo regional.

«Donde antes estaban miembros del Partido Socialista ahora están los del Partido Popular para perpetuar las mismas políticas», señalaba Garriga, escoltado por los diputados regionales Ángel Alda y Héctor Alacid: «El Gobierno de La Rioja sigue promocionando el fanatismo climático, abandonando al campo, condenando a la sanidad a esas largas listas de espera, la educación está por los duelos y los autónomos y los que quieren emprender siguen absolutamente abandonados».

Se detuvo especialmente, el secretario general de Vox, en la acogida de menores migrantes no acompañados, un día después de que el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, recalcase que La Rioja cuenta con «un modelo propio de atención atención integral para todos los menores tanto desde el punto de vista sociosanitario como educativo y de su integración en los mercados laborales». Garriga incidía en que «últimamente el PP está muy nervioso en materia migratoria, ha decidido copiar literalmente el programa electoral de Vox pero cuando llegamos a La Rioja vemos que un gobierno con mayoría absoluta del PP está dispuestao a albergar a más de cien 'menas' e impulsar un plan integral de acogida. Constata la estafa del Partido Popular».

Además, el secretario nacional de la formación de ultraderecha se pronunciaba sobre la prohibición de acudir a las clases con velo islámico del IES Sagasta que ha provocado la protesta de una alumna del centro que defiende su derecho a portar el hiyab. «Le diría que esas 11.000 firmas que ha recogido se las vaya a entregar a Mohamed VI, al Gobierno de Marruecos o alguna nación islámica, porque aquí nosotros vamos a seguir denunciando que en España no va a haber una sola mujer bajo una cárcel de tela. Que no se va a permitir la islamización de nuestra tierra y a quien no le guste, a quien no respete nuestra tradición y nuestra forma de vida, tiene todo el norte de África para irse o cualquier región extranjera».

