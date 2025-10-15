LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Garriga, escoltado por los diputados regionales Héctor Alacid y Ángel Alda. Justo Rodríguez

Ignacio Garriga (Vox) denuncia la «estafa del Gobierno del PP» por aceptar la acogida de menores migrantes

El secretario general de la formación de ultraderecha ha defendido además la prohibición del uso del velo islámico

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:11

Comenta

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha comparecido ante los medios en su visita a Logroño para presentar a su formación política como «la verdadera y única alternativa al bipartidismo», criticando en el análisis regional haber «constatado que la mayoría absoluta del Partido Popular no sirve absolutamente para nada» aludiendo a cuestiones como la acogida de menores migrantes no acompañados y el plan integral anunciado por el Ejecutivo regional.

«Donde antes estaban miembros del Partido Socialista ahora están los del Partido Popular para perpetuar las mismas políticas», señalaba Garriga, escoltado por los diputados regionales Ángel Alda y Héctor Alacid: «El Gobierno de La Rioja sigue promocionando el fanatismo climático, abandonando al campo, condenando a la sanidad a esas largas listas de espera, la educación está por los duelos y los autónomos y los que quieren emprender siguen absolutamente abandonados».

Se detuvo especialmente, el secretario general de Vox, en la acogida de menores migrantes no acompañados, un día después de que el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, recalcase que La Rioja cuenta con «un modelo propio de atención atención integral para todos los menores tanto desde el punto de vista sociosanitario como educativo y de su integración en los mercados laborales». Garriga incidía en que «últimamente el PP está muy nervioso en materia migratoria, ha decidido copiar literalmente el programa electoral de Vox pero cuando llegamos a La Rioja vemos que un gobierno con mayoría absoluta del PP está dispuestao a albergar a más de cien 'menas' e impulsar un plan integral de acogida. Constata la estafa del Partido Popular».

Además, el secretario nacional de la formación de ultraderecha se pronunciaba sobre la prohibición de acudir a las clases con velo islámico del IES Sagasta que ha provocado la protesta de una alumna del centro que defiende su derecho a portar el hiyab. «Le diría que esas 11.000 firmas que ha recogido se las vaya a entregar a Mohamed VI, al Gobierno de Marruecos o alguna nación islámica, porque aquí nosotros vamos a seguir denunciando que en España no va a haber una sola mujer bajo una cárcel de tela. Que no se va a permitir la islamización de nuestra tierra y a quien no le guste, a quien no respete nuestra tradición y nuestra forma de vida, tiene todo el norte de África para irse o cualquier región extranjera».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  4. 4

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  5. 5

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  6. 6

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10 Una movilización propalestina con calificativo de huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ignacio Garriga (Vox) denuncia la «estafa del Gobierno del PP» por aceptar la acogida de menores migrantes

Ignacio Garriga (Vox) denuncia la «estafa del Gobierno del PP» por aceptar la acogida de menores migrantes