IAC Group convoca a la plantilla para informar del futuro de la fábrica

Máxima expectación entre los trabajadores de la planta de IAC Group dedicada a fabricar componentes para la automoción, principalmente parachoques. La dirección de la factoría ... ubicada en el polígono industrial de El Sequero ha convocado hoy a toda la plantilla a una reunión extraordinaria de carácter informativa que los propios empleados y representantes sindicales intuyen que será para abordar el futuro de la planta y la «posible venta» a otra multinacional norteamericana.

La rumorología sobre la llegada de un nuevo propietario se ha extendido en los últimos meses en las instalaciones de Agoncillo y los trabajadores creen que «ahora parece que ha llegado el momento» de conocer los detalles. Alrededor de 300 personas forman parte de la plantilla de una firma histórica con más de cuatro de trayectoria en el tejido empresarial de La Rioja, desde que en 1982 empezó la andadura de General Motors.

Antes del cambio de siglo, en 1999, se produjo la primera venta, a Delphi, y en 2003 quien asumió el control fue Collins & Aikman. Y desde 2006 esta fábrica pertenece a la compañía estadounidense International Automotive Components (IAC) Group. Se ha convertido en un proveedor de referencia para los fabricantes de vehículos y, de hecho, se va a encargar de producir en sus instalaciones de El Sequero el nuevo parachoques del vehículo B10, un modelo de la marcha china Leapmotor que se va a ensamblar en la factoría de Stellantis de Figueruelas (Zaragoza) a partir del próximo mes de agosto.

Entre 60 y 70 operarios de IAC Group acabarán de preparar esta pieza –labores de montaje y verificado de calidad– para servirla a la fábrica de Figueruelas. A este encargo conocido hace escasas fechas se le puede unir ahora otra noticia que entre la plantilla genera expectación en cuanto al futuro inmediato.