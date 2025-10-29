LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Planta de IAC Group en El Sequero. M. HERREROS

IAC Group convoca a la plantilla para informar del futuro de la fábrica

La dirección de la factoría de El Sequero cita a todos los trabajadores hoy a una reunión extraordinaria que ha levantado gran expectación, por la posible venta de la planta

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:02

Máxima expectación entre los trabajadores de la planta de IAC Group dedicada a fabricar componentes para la automoción, principalmente parachoques. La dirección de la factoría ... ubicada en el polígono industrial de El Sequero ha convocado hoy a toda la plantilla a una reunión extraordinaria de carácter informativa que los propios empleados y representantes sindicales intuyen que será para abordar el futuro de la planta y la «posible venta» a otra multinacional norteamericana.

