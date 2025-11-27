La Guardia Civil de La Rioja realiza un simulacro de liberación de un rehén El ejercicio, en el que una mujer retenía a su padre, se desarrolló para evaluar la capidad de respuesta y coordinación

La Guardia Civil en La Rioja ha desarrollado un simulacro de incidente crítico consistente en la liberación de un padre retenido por su hija en una vivienda. Un ejercicio desarrollado para evaluar la capacidad de respuesta y coordinación operativa de sus unidades ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.

Según explicó la Benemérita, la realización de este ejercicio, sin aviso previo, ha permitido medir con realismo la rapidez de actuación, la eficacia de los protocolos establecidos y la capacidad de adaptación del personal ante escenarios complejos y de alta presión. El simulacro, que se llevó a cabo en el Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales de Logroño, se inició tras una llamada ciudadana, en la que se alertaba de fuertes golpes, gritos de auxilio y amenazas de muerte procedentes de un piso donde residían un padre y su hija.

Tras ello, se activaron dos patrullas de la Unidad de Patrullas Rurales (UPR) y del Servicio de Seguridad Ciudadana para verificar los hechos y valorar la situación sobre el terreno. La moradora del domicilio se negó a abrir la puerta y mostró una actitud muy agresiva, al tiempo que los agentes comprobaron que tenía antecedentes relacionados con alteraciones del orden público.

Minutos después, el simulacro continuó con la mujer asomándose a la terraza mientras empuñaba un arma blanca, al tiempo que insultaba a los agentes. La tensión del momento y la posibilidad de que llevase a cabo sus amenazas obligaron a activar los protocolos de incidentes críticos.

Después de hora y media de intensa conversación, el equipo de negociación logró que la mujer depusiera parcialmente su actitud y liberase a su padre. Ella fue asistida por los servicios sanitarios y el padre fue detenido como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, tras comprobar que la escopeta que guardaba había sido sustraída.