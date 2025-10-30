El olor a marihuana en todo Arrúbal los delató: desmantelada una plantación y detenidas dos personas Se intervinieron cerca de 3,5 kilogramos de cogollos, dos secaderos, polen de hachís, hongos alucinógenos, MDMA y cocaína, junto con una completa infraestructura destinada al cultivo «indoor» de marihuana

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:58 | Actualizado 10:03h. Comenta Compartir

La Guardia Civil desmantela en Arrúbal una plantación de marihuana y detiene a dos personas por un delito contra la salud pública

Efectivos del Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Logroño han detenido a un hombre y una mujer, de 41 y 49 años, ambos españoles y residentes en La Rioja, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública relacionado con el cultivo y elaboración de marihuana.

La actuación se inició tras la colaboración ciudadana, que alertó a los agentes sobre la presencia de fuertes olores a marihuana en el casco urbano de Arrúbal. Una vez en la localidad, los efectivos comprobaron que el olor correspondía al característico aroma del cannabis, especialmente perceptible en las calles Calvario, San Isidro y Frontón, una zona con viviendas y patios interiores propicios para ocultar plantaciones.

Ante estas sospechas, se puso en marcha una investigación para identificar el origen de los olores, en la que participó el Equipo Pegaso de la Guardia Civil, que empleó drones para controlar la zona desde el aire. La combinación del trabajo de campo y la tecnología permitió localizar una vivienda que albergaba una plantación de marihuana en avanzado estado de crecimiento, origen del hedor. La situación generaba malestar entre los vecinos, ya que el inmueble se encontraba próximo a un parque infantil y a un centro de salud.

Con el inmueble identificado, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia discreto que permitió reconocer a los dos moradores. Reunidas las pruebas necesarias, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial el correspondiente mandamiento de entrada y registro.

Durante la intervención, los agentes descubrieron en el patio una planta de marihuana de gran tamaño, con un tallo grueso y nueve ramas entutoradas y amarradas para favorecer su crecimiento y evitar daños. La planta fue arrancada e incautada, con un peso aproximado de 1.500 gramos de cogollos.

El registro se amplió al resto de la vivienda, donde se localizaron dos secaderos de marihuana, 1.724 gramos adicionales de cogollos secos y envasados, 116 gramos de polen de hachís, además de dosis de hongos alucinógenos, MDMA y cocaína.

Asimismo, los agentes hallaron una completa instalación para el cultivo «indoor» de marihuana, equipada con lámparas halógenas, extractores, transformadores, filtros de aire y demás elementos propios de este tipo de plantaciones clandestinas.

En total, se incautaron cerca de 3,5 kilogramos de marihuana, además de otras sustancias estupefacientes, evitando así su distribución en el mercado ilegal y eliminando un importante punto de cultivo en la zona, lo que ha contribuido a restablecer la tranquilidad vecinal.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.