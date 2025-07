La Guardia Civil investiga el incendio de Ribafrecha como intencionado

El pasado 19 de julio la Guardia Civil detuvo a un hombre, en principio, por un presunto delito de incendio por imprudencia grave en ... Ribafrecha. El fuego, según reconoció el detenido, se produjo por haber arrojado al suelo una colilla sin apagar correctamente, pero tal y como ha podido saber Diario LA RIOJA, en realidad pudo haber sido intencionado.

La aportación de unas grabaciones por parte de uno de los mayores afectados han reconducido la investigación de la Guardia Civil, que ha valorado la posibilidad de que el incendio pudiera haber sido provocado e intencionado por el detenido, un hombre de 47 años con antecedentes e infracciones de diversa índole, es decir, que cuenta con un amplio historial delictivo y es conocido por los agentes del cuartel de Villamediana de Iregua. Aunque fue puesto en libertad, el investigado tiene obligación de comparecer ante el juez cuando este lo ordene. La Guardia Civil ya ha puesto a disposición judicial las diligencias con los vídeos.

No es la primera vez, según el denunciante que ha aportado las grabaciones, que sufre las consecuencias de un incendio que sospecha ser provocado, por eso decidió, tras el segundo, instalar cámaras de seguridad en su finca, en los alrededores del cementerio. En la primera ocasión, hace tres años, las llamas calcinaron dos coches. En la segunda, hace un año y medio, sufrió daños valorados en unos 2.500 euros. Y en esta, la tercera, no solo ha sufrido daños por unos 15.000 euros, ya que las llamas afectaron a la caseta que posee, kilos de leña y placas solares, también casi mata a su perro, que fue liberado por los Bomberos de Logroño durante la extinción.

Imagen de la grabación en la que se ve a un hombre junto al fuego. L.R. Imagen de la grabación en la que se ve a un hombre junto al fuego. L.R. Imagen de la grabación en la que se ve a un hombre junto al fuego. L.R. 1 /

«No confié en él»

«Yo no tengo ningún problema con él. Hace años me ofreció ayuda con las viñas pero no confié en él», cuenta el denunciante, quien asegura haber recibido insultos y amenazas. Ya había denunciado antes, pero sin poder identificar con certeza al presunto autor de los daños. Ahora, sin embargo, las cámaras de seguridad han ayudado. «Estábamos en casa, el perro empezó a ladrar y saltó la alarma. Entonces lo vimos en la cámara, comenzamos a grabar y llamé a Guardia Civil, al 092, a los Bomberos…», recuerda el denunciante.

Ardió un terreno de cultivo de soja que había sido cosechado recientemente y también su finca. «Todo esto lo he hecho con mucho sacrificio, trabajando muchos años. Esto no lo he hecho de un día para otro, soy un trabajador normal y ahora tendré que trabajar muchos años más porque lo hago con voluntad», explica la víctima, convencida de que el incendio fue provocado, por lo que desea que el culpable sea condenado. Óscar González, alcalde de Ribafrecha, no tiene información de lo ocurrido. «No es habitual que suframos incendios, y aunque todos los veranos sucede alguno, no son intencionados», explica. El detenido fue localizado en la misma mañana del incendio, según informó la Guardia Civil, «a un kilómetro y medio, oculto tras unos matorrales» y entre sus pertenencias se le intervinieron dos mecheros, unas tijeras de podar y un serrucho.

En el vídeo al que ha tenido acceso este periódico se aprecia cómo una persona, mientras arde un terreno, no intenta apagar el fuego sino que parece hace algo en un punto cercano. Minutos después desaparece y arde esa zona. Las llamas afectaron a unas dos hectáreas de cereal, una almendrera, varias casillas de campo de madera y distintos enseres de una finca colindante al foco inicial.