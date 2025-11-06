Grupo Pancorbo compra Datalia, una consultora pionera en La Rioja en protección de datos La adquisición forma parte de una estrategia de crecimiento y consolidación para ampliar sus capacidades y mejorar sus procesos

Grupo Pancorbo ha incorporado a sus empresas Datalia, una entidad pionera en ofrecer servicios de consultoría especializada en protección de datos en La Rioja. Desde hace más de 15 años, presta de forma exclusiva a sus clientes este servicio, así como el de la auditoría y formación. Y en el ámbito de la protección de datos, la regulación de servicios de internet, ciberseguridad y seguridad de la información, además del cumplimiento normativo en general (Compliance, ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, NIS2, …).

El director general del Grupo Pancorbo, José Pancorbo, asegura que esta incorporación «forma parte de una estrategia de crecimiento y consolidación que nos permitirá fortalecer nuestras capacidades, ampliar nuestra propuesta de valor y mejorar nuestros procesos, manteniendo siempre como prioridad la calidad del servicio y la atención a nuestros clientes. Estamos convencidos de que esta nueva etapa nos permitirá brindar un servicio aún más sólido, eficiente e innovador».

Por su parte, Datalia fortalece sus capacidades operativas, amplía su oferta de productos y servicios y brinda un mayor valor a sus clientes, colaboradores y socios comerciales. En este sentido, Pancorbo resalta que «se ve reforzada el área de ciberseguridad gracias a las soluciones de multinacionales líderes como Sophos o Syneto, partners de Grupo Pancorbo desde hace tiempo».

Soluciones y servicios tecnológicos

Grupo Pancorbo está especializado en ofrecer a empresas y profesionales soluciones y servicios tecnológicos y equipamiento para espacios de trabajo. Fue la empresa pionera en ofrecer servicios tecnológicos para empresas en La Rioja por lo que tiene una extensa trayectoria en este sector. Cuenta con un equipo humano de 80 personas y una estructura formada por cinco empresas especialistas: Sistemas, Logic, Gescom, Datalia y Estilo.

Todas ellas están orientadas a ofrecer la máxima calidad de servicio a pymes, gran empresa, despachos profesionales y administración pública. Su actividad está orientada a facilitar la incorporación de tecnología a través de la implantación de informática, sistemas de impresión, ciberseguridad, comunicaciones, software de gestión empresarial, privacidad y protección de datos, compliance, derecho digital y mobiliario/equipamiento para espacios de trabajo.