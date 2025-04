Las granjas porcinas deberán por ley ampliar sus instalaciones o reducir animales

Más espacio para los cerdos de las ganaderías intensivas. Este es el principal condicionante del real decreto para aplicar la normativa de bienestar animal de ... la Unión Europea. También se exige ventilación, calefacción y acceso a agua y alimentación. Aunque la nueva normativa debía haber entrado en vigor el pasado mes de marzo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado un aplazamiento de un año tras las peticiones realizadas por las organizaciones agrarias.

En La Rioja hay registradas 73 ganaderías de porcino, todas intensivas y que suman 187.000 cerdos. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente indican que tanto las comunidades autónomas como el Ministerio trabajan en hacer cumplir la nueva reglamentación. Las explotaciones tienen de plazo hasta el 9 de marzo de 2026 para aplicar la normativa sobre bienestar animal.

Verónica Vidorreta e Isidro Ramos regentan una granja en Valverde con casi 8.000 animales. La suya es una instalación moderna, de 2015, por lo que cumple la mayoría de las normas, aunque creen que deberán prescindir de entre 600 a 800 cerdos. Y es que la densidad de espacio por animal pasa de 0,65 metros cuadrados a 0,74, así que se deben ampliar el espacio o reducir el número de la cabaña. «El mayor problema es que al final lo paga el consumidor porque la amortización la tenemos que hacer. Estas leyes están muy bien, a mí me gustaría tener a los cerdos sueltos porque la ganadería extensiva es lo más bonito pero sin intensiva no se da de comer al mundo», declara Isidro Ramos.

«Estas leyes están muy bien, a mí me gustaría tener a los cerdos sueltos, pero sin intensiva no se da de comer al mundo» Isidro Ramos Granjero de Valverde

Los granjeros también critican la incertidumbre que viven. «Aún no está claro cómo va a quedar y ahora estamos ampliando una de las dos explotaciones que tenemos, y es una inversión gorda, así que nos afecta en lo que vamos a cobrar», añade Verónica Vidorreta. Tal y como destaca el real decreto, el sector porcino es la primera producción ganadera en cuanto a importancia económica de España, así como uno de los principales productores a nivel europeo y mundial.

Censo agrario 2020: Explotaciones de ganado porcino

Explotaciones porcinas

«No sé si merece la pena»

Elena Ruiz dirige desde 2003 otra granja en Pradejón de 3.324 cerdos. En su caso, depende de una integradora, es decir, que ella cobra por el mantenimiento de los animales en sus instalaciones, pero estos y la atención veterinaria depende de otra empresa. Ella cree que con la nueva normativa perderá unos 250 cochinos. «Habrá gente que tendrá que hacer reformas. Yo, por ejemplo, me planteo quitar un pasillo para ampliar las celdas y cumplir con la norma», explica Elena Ruiz. Pero igualmente esta granjera cree que falta por concretar algunos detalles de la aplicación del real decreto. «A nivel económico es un dineral si quiero complementar y no sé si merece la pena, aunque yo casi tengo que dar las gracias porque en principio iba a perder 400 cerdos», confiesa Elena Ruiz.

«A nivel económico es un dineral si quiero complementar y no sé si merece la pena, aunque yo casi tengo que dar gracias» Elena Ruiz Granjera en Pradejón

José Manuel Benito, también granjero de Pradejón, con 330 cerdas de cría, lleva toda la vida dedicada al sector y no está de acuerdo con la nueva normativa porque «es hacer una inversión de capital bastante elevado y reducir la producción un 20% o no hacer nada y cerrar, porque si invierto 100.00 euros y preveo recuperar 10.000 al año, con 58 que tengo ahora ya no me sale a cuenta».

«Yo estoy harto ya de todo, no sé lo que piensan los que están ahí sentados pero hay que tener en cuenta el manejo» José Manuel Benito Granjero en Pradejón

El ganadero defiende que estas reformas se deberían hacer de manera unitaria, ya que en el 2012 ya hubo cambios que les obligaron a otra inversión. «Yo estoy harto ya de todo, no sé lo que piensan los que están ahí sentados pero hay que tener en cuenta el manejo de los animales porque una cerda recién parida es muy agresiva», recuerda.