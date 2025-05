La Gota de Leche, cerrada de nuevo este sábado tras cuatro meses de impagos

María Aguirre Logroño Sábado, 31 de mayo 2025, 12:20 Comenta Compartir

Un candado en la puerta y un cartel: «Este sábado 31 de mayo La Gota de Leche permanecerá cerrada». Así se ha presentado el día para el centro cultural de la capital riojana. Una situación producida por el cúmulo de impagos a sus empleados desde principios de año y de la que no han obtenido respuesta por parte de la adjudicataria ni del Ayuntamiento de Logroño.

El centro cultural La Gota de Leche ha colgado un cartel que anunciaba su cierre durante este sábado como símbolo de reivindicación. Desde mediados de febrero, decenas de trabajadores contratados por la empresa Ocio Sport no han vuelto a percibir ingresos, una situación que se extiende también a centros gestionados por esta misma firma, como La Atalaya o la Universidad Popular. La entidad en cuestión ha incumplido sus obligaciones económicas y no ha dado explicación a sus trabajadores que, a fecha de hoy, llevan más de 120 días sin cobrar y muchos de ellos se encuentran de baja laboral. Esto provoca que, cuando llegan sus turnos de trabajo, no haya empleados y tengan que permanecer cerrados. Algo que ya ocurrió el pasado 4 de mayo.

El Consistorio logroñés anunció el pasado mes de marzo la resolución urgente de estos contratos con Ocio Sport, un proceso que ha resultado insuficiente para frenar el deterioro de las condiciones laborales: cuatro meses sin cobrar, contratos precarios y salarios mínimos.

Un contexto que ha dado lugar a colgar ese mensaje en la puerta de La Gota de Leche y que confía en la empresa JIG como sustituta de Ocio Sport Rioja para ejercer los servicios auxiliares y el mantenimiento de este centro cultural y de La Atalaya.