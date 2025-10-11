Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas Los clientes podrán descargar los cupones, de 10 euros cada uno, desde el 13 de octubre hasta el 15 de noviembre

María Aguirre Logroño Viernes, 10 de octubre 2025 | Actualizado 11/10/2025 11:56h. Comenta Compartir

La comunidad riojana no sólo es pionera en la cuna del castellano sino que tiempo después, en pleno siglo XXI, también lo es en una iniciativa -lanzada por el Gobierno regional y la Asociación de Librerías de La Rioja, integrada en la FER- que tiene como objetivo principal promover la lectura. La campaña cuenta con un total de 1.600 bonos y diez euros de descuento por cada uno para canjear por libros nuevos en las librerías participantes.

«Estamos en una tierra que siempre subraya su relación con el lenguaje escrito, con el español y con la producción de nuestros autores», ha contado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor. Por esa razón, han presentado la campaña del Bono Lectura, con descuentos dirigidos a la compra de libros nuevos sin límite de edad, excluyendo los de segunda mano, libros o material escolar y de oficina. Una iniciativa que Diego Ochoa, presidente de la Asociación de Librerías, ha descrito como «una forma diferente y original para que, de alguna forma, los lectores se acerquen nuevamente a las librerías».

LOS DATOS Fecha La campaña comenzará el próximo lunes 13 de octubre y finalizará el sábado 15 de noviembre, o cuando se agote el presupuesto consignado (16.000 euros).

Cuántos bonos y descuento Uno de diez euros por DNI. En total hay 1.600 bonos y pueden ser acumulables.

Librerías participantes El plazo sigue abierto, pero hasta ahora hay once inscritas.

Cómo conseguirlos Con una compra mínima de 30 euros y a través de un formulario.

La propuesta comenzará a liberar sus 1.600 bonos el próximo lunes 13 de octubre a las 8.00 horas de la mañana y se desarrollará hasta el sábado 15 de noviembre o hasta que se agote el presupuesto destinado a dicha campaña (16.000 euros). Los clientes podrán descargarse un bono descuento de 10 euros por DNI y podrán canjearlo por una compra de 30 euros o superior en aquellas librerías participantes en el proyecto. Actualmente hay 11, pero el plazo de inscripción sigue abierto.

Asimismo, se podrán utilizar más bonos descuento de otras personas, utilizando dos por compras de 60 euros o superior; tres por compras de 90 euros o más; y cuatro por aquellas que sean de 120 o superior en libros. «Es también una iniciativa familiar, porque pueden ser acumulables», ha agregado Ochoa. Una idea que comparte también Pérez Pastor porque «las librerías siempre han estado vertebrando la ciudad y el calendario de todas las familias, y los libreros no sólo venden libros, sino que se encargan también de conocer al cliente y recomendarle aquello que más le pueda gustar».

Una campaña que, dicen, «servirá de estímulo» y de la que esperan que «se convierta en un hito en nuestra tierra», a pesar de haberse iniciado en un «momento valle del año», según Pérez Pastor. Porque «para una tierra que tiene una rica actividad editorial, como La Rioja, el siguiente paso es cerrar este círculo con la incorporación de las librerías», ha concluido.

¿Cómo se consiguen y canjean?

El comprador debe cumplimentar un formulario (en este enlace) en las fechas indicadas y, una vez realizada la solicitud, recibirá un correo electrónico con un enlace desde el que podrá descargarse, en un plazo de 24 horas, el bono descuento. Una vez descargado, este tendrá una validez de 72 horas para poder canjearlo.

Para que el descuento pueda ser aplicado en la compra deberá presentarse el bono descuento impreso o en formato digital y facilitar las últimas tres cifras del DNI con el que se solicitó dicho bono.