El Gobierno invertirá 3,1 millones para estabilizar taludes en 22 carreteras regionales
Consejo de Gobierno ·Los trabajos, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en la red básica, comercial y local, tendrán un plazo de ejecución de 24 meses.
Logroño
Martes, 9 de septiembre 2025, 13:37
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana una inversión de 3.149.432,82 euros para obras de estabilización de taludes en varios puntos ... kilométricos de la red autonómica de carreteras de La Rioja, según ha informado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez.
Los trabajos, con un plazo de ejecución de 24 meses, se desarrollarán en 22 vías y tienen como propósito reducir riesgos y garantizar una mayor seguridad en los desplazamientos por la red autonómica. El estudio de estabilidad realizado ha constatado inestabilidad en diversos taludes causada por la erosión, las lluvias intensas y la propia tectonización de las formaciones rocosas, lo que genera situaciones de peligro en algunos tramos con elevada intensidad de tráfico y escasa visibilidad.
El objetivo de las obras será prevenir y minimizar los desprendimientos de rocas y bloques que ponen en riesgo la seguridad vial. De las 22 carreteras autonómicas sobre las que se ha detectado la necesidad de actuar, 4 pertenecen a la Red Básica Regional, 7 a la Red Comarcal y 11 a la Red Local.
Nueva de ellas se localización en La Rioja Alta: LR-113, LR-201, LR-232, LR-312, LR-422, LR-431, LR-435, LR-436 y LR-454. Siete en La Rioja Media: LR-131, LR-250, LR-261, LR-333, LR-448, LR-462 y LR-476. Y seis en La Rioja Baja: LR-115, LR-123, LR-253, LR-284, LR-286 y LR-488
Las actuaciones previstas van desde la construcción de taludes en desmonte (instalación de mallas de triple torsión, redes de cables, barreras dinámicas, bulones, drenes californianos y saneos previos), a taludes en terraplén (construcción de muros de escollera, gaviones y muros a hinca de raíles) o drenajes (ejecución de cunetas revestidas de hormigón y zanjas drenantes bajo cuneta. Con esta inversión, el Ejecutivo regional refuerza su compromiso con la conservación de las infraestructuras).
Arnedillo
En cuanto a la solución definitiva para la LR-115, tras los graves desprendimientos rocosos del pasado mes de marzo y las dificultades de acceso a Arnedillo y al Alto Cidacos (se sigue utilizando un desvío provisional), el consejero portavoz, Alfonso Domínguez, anunció que «a día de hoy tenemos ya una solución técnica, po lo que en breve se podrá comenzar a trabajar para restaurar la normalidad».
