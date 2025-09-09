LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trabajos para reforzar la seguridad en una carretera de La Rioja Baja SSJ

El Gobierno invertirá 3,1 millones para estabilizar taludes en 22 carreteras regionales

Consejo de Gobierno ·

Los trabajos, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en la red básica, comercial y local, tendrán un plazo de ejecución de 24 meses.

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:37

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana una inversión de 3.149.432,82 euros para obras de estabilización de taludes en varios puntos ... kilométricos de la red autonómica de carreteras de La Rioja, según ha informado el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez.

