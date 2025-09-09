LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alfonso Domínguez, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno GR

El Gobierno amplía en casi 900.000 euros las obras de centro de salud de Calahorra

Con una inversión total de 5,4 millones permitirá duplicar la superficie actual y se espera que las obras estén terminadas para primavera de 2026 I El Ejecutivo destinará además 300.000 euros a pequeñas reformas en consultorios

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:37

El Consejo de Gobierno ha autorizado ampliar en 873.383 euros adicionales la inversión que se está ejecutando en el Centro de Salud de Calahorra, ... que estará terminada para primavera de 2026 con una inversión total de 5,4 millones de euros.

