El Gobierno amplía en casi 900.000 euros las obras de centro de salud de Calahorra

El Consejo de Gobierno ha autorizado ampliar en 873.383 euros adicionales la inversión que se está ejecutando en el Centro de Salud de Calahorra, ... que estará terminada para primavera de 2026 con una inversión total de 5,4 millones de euros.

Esta ampliación permitirá duplicar la superficie actual del centro de salud, que pasará de 2.700 a 5.000 metros cuadrados, según detalló el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, en la rueda informativa posterior al Consejo.

La inversión abordará, entre otras cuestiones, la ejecución de las obras complementarias y la adecuación del centro de transformación de energía eléctrica, así como ajustes derivados de la subcontratación de trabajos de albañilería y del proceso de licitación de determinadas partidas.

El importe autorizado eleva el presupuesto en un 19,2 % respecto al encargo inicial, de forma que el nuevo centro de salud, cuyas obras visitó recientemente la consejera de Salud y Políticas Sociales, está previsto que esté finalizado en abril de 2026.

Entre las causas de esta ampliación presupuestaria se encuentran la mayor superficie a construir, la necesidad de reordenar los trabajos de cubiertas y albañilería tras una licitación desierta, y la afección de las líneas eléctricas de distribución, ha informado Domínguez.

Con esta ampliación, explicó Domínguez, «el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la mejora de la red de Atención Primaria» y dota a la comarca de Calahorra de «unas instalaciones modernas y adaptadas al crecimiento poblacional y a la demanda asistencial para garantizar una mejor atención a la población».

Esta obra prevé la creación de una gran área de Urgencias con tres salas, un gimnasio de rehabilitación, tres nuevas consultas de salud bucodental, dos consultas para matrona y un área específica de salud mental con ocho consultas y una sala de terapia grupal. Además, se dejará preparada la estructura del edificio para la posible construcción de una planta adicional en el futuro.

Consultorios en 21 municipios

Por otra parte, pero también en materia de salud, el Gobierno ha aprobado un gasto superior a los 300.000 euros en subvenciones para obras de mejora en 21 consultorios de Atención Primaria.

Con estas ayudas, el Ejecutivo regional «reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras sanitarias locales, claves para la cohesión territorial y la atención cercana y adecuada a los usuarios del ámbito rural», ha dicho Domínguez.

En concreto los consultorios sobre los que se realizarán los trabajos de reforma son los siguientes: Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Anguciana, Ausejo, Bañares, Bergasa, Casalarreina, Cenicero, Grañón, Grávalos, Hormilla, Lagunilla de Jubera, San Andrés, Las Ruedas de Ocón, Los Molinos de Ocón, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Santa Eulalia Bajera, Uruñuela, Villalobar de Rioja y Villamediana de Iregua.