Cantabrana posa con un aceite de CBD en la tienda 'Medicina Moderna Growshop' de Logroño. Miguel Peche

Germán Cantabrana | Miembro del Círculo Podemos Cannábico y enfermo de Cadasil

«El cannabis terapéutico me devolvió la vida; puedo levantarme de la cama»

El expolítico, afectado por una enfermedad rara, celebra la nueva regulación y reclama un acceso más amplio para todos los pacientes

Juan Marín del Río

Logroño

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:27

Comenta

La aprobación del Real Decreto que autoriza los medicamentos elaborados con cannabis supone un antes y un después para miles de pacientes en España. La ... medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad, permitirá el uso controlado de estos preparados en casos de dolor crónico, epilepsias severas o esclerosis múltiple, entre otros. Germán Cantabrana, miembro del Círculo Podemos Cannábico y exdiputado del Parlamento de La Rioja por Podemos, padece una enfermedad rara llamada cadasil (arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía), que le provoca migrañas intensas y pérdidas de visión. Desde su experiencia como paciente y activista, analiza el alcance de esta nueva regulación.

