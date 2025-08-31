LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El gerente del Seris, Luis Ángel González, posa a la entrada de su despacho, el sábado en el Hospital San Pedro. Sonia Tercero

Luis Ángel González | Gerente del Servicio Riojano de Salud

«Estamos a las puertas de proyectos muy ilusionantes en el Seris para dar la mejor calidad asistencial al paciente»

González defiende que los tiempos de espera en la región figuran entre las más bajos del país e insiste en que usará «todos los recursos», incluida la colaboración con la sanidad privada, para lograr «demoras aceptables y asumibles»

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:58

Discrepa de los «análisis simplistas» y, aunque entiende las quejas, insiste en que La Rioja figura a la cabeza del país en calidad asistencial, con ... demoras mucho más bajas que la media nacional tanto en Primaria como en actividad quirúrgica. Luis Ángel González (León, 1964), gerente del Seris desde hace casi año y medio, anuncia un futuro inmediato «ilusionante» para la sanidad pública riojana, con nuevas infraestructuras, proyectos, servicios e innovaciones tecnológicas con el objetivo irrenunciable de «dar la mejor calidad asistencial a mis pacientes, con unas demoras aceptables y asumibles», un reto frente al que insiste rotundo en su hoja de ruta. «No voy a renunciar a ninguno de los recursos en mi mano», alerta para admitir entre ellos la colaboración con la sanidad privada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  2. 2 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  5. 5

    Ana María será enterrada en Mansilla
  6. 6

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  7. 7 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  8. 8

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10 Pradillo celebra su procesión sin cruzar la N-111: «Lo que podía haber dividido, ha unido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Estamos a las puertas de proyectos muy ilusionantes en el Seris para dar la mejor calidad asistencial al paciente»

«Estamos a las puertas de proyectos muy ilusionantes en el Seris para dar la mejor calidad asistencial al paciente»