Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja La diferencia de repostar entre una u otra estación de servicio puede alcanzar los 18 euros el depósito

Carmen Nevot Logroño Jueves, 14 de agosto 2025, 07:13

En plena operación salida del puente de agosto, de elegir una gasolinera a elegir otra dentro de La Rioja, el ahorro puede rondar los 33 céntimos por litro, lo que vienen a ser unos 18 euros por depósito en los turismos diésel, y en un año 435,6 euros menos que si acude a la más cara en el caso de que llene un depósito de 55 litros dos veces al mes.

En gasolina el ahorro es de 23 céntimos, unos 12,6 euros por tanque (302,4 en un año). De ahí que repostar en verano en una gasolinera escogida al azar puede salir bastante caro.

Las gasolineras más baratas de La Rioja

Gasolina 95

1. 1,329 euros litro Logroño. C. C. Alcampo. Camino de la Tejera s/n

2. 1,339 euros litro Logroño. Calle Circunde, 13

3. 1,349 euros litro Logroño. Calle Cordonera, 3.

4. 1,359 euros litro Logroño. Pol. Portalada. Calle Circunde 22-24.

5. 1,359 euros litro Pol. Portalada III Calle Valsalado M2 - P4.

Gasolina 98

1. 1,516 euros litro. Logroño. C. C. Alcampo. Camino de la Tejera s/n.

2. 1,619 euros litro. Recajo. N-232. Km. 399.

3. 1,629 euros litro. Navarrete. N-232. Km. 416,1.

4. 1,635 euros litro. Alfaro N-232. Km. 337,80.

5. 1,635 euros litro. Alfaro. Avenida Zaragoza, 15.

Gasóleo automoción

1. 1,269 euros litro. Rincón de Soto. Carretera de Arnedo Km-40

2. 1,270 euros litro. Agoncillo. Calle del Río Leza, 42

3. 1,279 euros litro. Logroño. C. C. Alcampo. Camino de la Tejera s/n

4. 1,279 euros litro. Logroño. Calle Cordonera, 3.

5. 1,289 euros litro. San Asensio N-232. Pkm- 436,9