Javier García asegura que el PSOE «no apoyará» un modelo de financiación que perjudique a La Rioja

El pasado lunes se produjo un debate político en el marco de la comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat que culminó ... con un principio de acuerdo para establecer un modelo de financiación singular para Cataluña. Esta fórmula permitiría a la comunidad gestionar la totalidad de sus impuestos, principalmente el IRPF, a partir de 2026, aunque su aplicación depende de la aprobación en el Parlamento. El pacto, alcanzado entre el PSOE y ERC, ha desatado una reacción en varios territorios gobernados por los socialistas –como Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón–, donde se percibe como un trato desigual y se reclama una negociación multilateral.

El secretario general del PSOE en La Rioja, Javier García, en declaraciones a Diario LA RIOJA, ha explicado que desde la federación regional «se está a la espera de ver cómo se concreta esa posible proposición de ley». Mientras, se muestra «prudente» y asegura que desde el partido «en ningún caso se va a apoyar un modelo que rompa la igualdad y la solidaridad entre territorios, ni mucho menos un sistema que perjudicara a La Rioja», aunque dice estar «convencido de que el Gobierno de España no va a permitir eso». Apuesta por el «multilateralismo» puesto que «todas las comunidades autónomas de régimen común tienen que concurrir en un plano de igualdad al negociar el nuevo modelo de financiación en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el marco multilateral donde debe fraguarse cualquier acuerdo», afirma incidiendo en que «lo que es de todos se negocia entre todos».

Respecto a si los recursos de la comunidad o su posición fiscal se puede ver mermada por esta medida, el secretario general asegura que pese a que «no se tiene todavía evidencia empírica de que La Rioja no vaya a perder recursos, porque no hay ni siquiera un proyecto de modelo nuevo planteado, lo que está diciendo el Gobierno de España es que ninguna comunidad autónoma va a estar por debajo de lo que ahora percibe en la financiación». «Evidentemente, ahora no sabemos si La Rioja va a tener más recursos y tampoco si va a tener menos», comenta antes de recordar que «después del verano se va a convocar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar entre todos el modelo de financiación».

Otros líderes socialistas han criticado este nuevo modelo de financiación que consideran una prebenda para Cataluña. «Nosotros respetamos la posición de otras comunidades autónomas y yo entiendo a mis compañeros porque hay incertidumbre. Nosotros sí que vamos a ser más prudentes hasta que no conozcamos de una manera más concreta lo que son los acuerdos», indica García.