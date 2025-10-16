EN DIRECTO | Sigue la gala de entrega de los Premios Impronta Diario LA RIOJA otorga este jueves sus galardones a la Trayectoria, del Año y de los Lectores

Diario LA RIOJA celebra este jueves la gala de entrega de sus Premios Impronta en tres categorías: a la Trayectoria, del Año y de los Lectores. Sigue en directo esta importante cita para conocer quiénes son las tres personas, riojanos de nacimiento o de adopción, que recibirán estos galardones por haber contribuido a prestigiar el nombr de La Rioja y la mejora de la sociedad en cualquiera de los cambios del saber o de los ámbitos de la vida por su trabajo, conducta o logros.

El evento, que se desarrolla en Bodegas Franco Españolas, cuenta con la colaboración de UNIR, Caixabank, Fundación 'la Caixa'. Ayuntamiento de Logroño, Parlamento de La Rioja y Gobierno de La Rioja.