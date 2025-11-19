Fundación Eurocaja Rural aborda en Digital Summit cómo la IA está transformando el mundo empresarial Este viernes 21 de noviembre, el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural celebra un evento centrado en la innovación, transformación digital y nuevas tecnologías

Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Minsait (Indra), Fundación Orange y Eurocaja Rural, celebra este viernes 21 de noviembre una nueva edición del Digital Summit, bajo el título 'Revolución empresarial: Liderar con inteligencIA'.

El Palacio de Congresos de Eurocaja Rural acogerá este evento de carácter práctico y divulgativo, que reunirá a empresas de todos los tamaños, instituciones públicas y privadas, y aquellos profesionales que no quieren quedarse atrás en la transformación digital de sus entidades y empresas.

A través de ponencias y casos reales, expertos contarán cómo la IA permite optimizar procesos de trabajo tanto en pymes como en grandes corporaciones y organismos públicos.

El evento será presentado y moderado por Mónica Valle, periodista y comunicadora especializada en tecnología.

A las 10.00 horas, el director general de Eurocaja, Víctor Manuel Martín López, y el director de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo Flores, darán la bienvenida a los asitentes. Después, las ponencias serán ofrecidas por Carlos González, fundador de Furious Koalas y experto en IA; Paula de Haro, CEO de Nexoria, inversora y conferenciante internacional en IA; Sonsoles Cuesta, IBM Data & Sales; Ignacio Luengo, product manager IoT de MásOrange; Mario Bricio, manager de Desarrollo de Negocio IA de MINSAIT; Lucía Bonilla, CEO de Bonilla Motor & presidenta de Motormind; Jesús Martín, fundador y CEO de Capacitia; y Nerea Luis, consultora y divulgadora de IA.

El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín, hará un balance final de la jornada para clausurar el evento.

Todos los interesados en inscribirse al Digital Summit pueden hacerlo a través de la web fundacioneurocajarural.es El evento también podrá seguirse 'on line' en directo de 10 a 14 horas.

