LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fundación Eurocaja Rural aborda en Digital Summit cómo la IA está transformando el mundo empresarial

Este viernes 21 de noviembre, el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural celebra un evento centrado en la innovación, transformación digital y nuevas tecnologías

La Rioja

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Minsait (Indra), Fundación Orange y Eurocaja Rural, celebra este viernes 21 de noviembre una nueva edición del Digital Summit, bajo el título 'Revolución empresarial: Liderar con inteligencIA'.

El Palacio de Congresos de Eurocaja Rural acogerá este evento de carácter práctico y divulgativo, que reunirá a empresas de todos los tamaños, instituciones públicas y privadas, y aquellos profesionales que no quieren quedarse atrás en la transformación digital de sus entidades y empresas.

A través de ponencias y casos reales, expertos contarán cómo la IA permite optimizar procesos de trabajo tanto en pymes como en grandes corporaciones y organismos públicos.

El evento será presentado y moderado por Mónica Valle, periodista y comunicadora especializada en tecnología.

A las 10.00 horas, el director general de Eurocaja, Víctor Manuel Martín López, y el director de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo Flores, darán la bienvenida a los asitentes. Después, las ponencias serán ofrecidas por Carlos González, fundador de Furious Koalas y experto en IA; Paula de Haro, CEO de Nexoria, inversora y conferenciante internacional en IA; Sonsoles Cuesta, IBM Data & Sales; Ignacio Luengo, product manager IoT de MásOrange; Mario Bricio, manager de Desarrollo de Negocio IA de MINSAIT; Lucía Bonilla, CEO de Bonilla Motor & presidenta de Motormind; Jesús Martín, fundador y CEO de Capacitia; y Nerea Luis, consultora y divulgadora de IA.

El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín, hará un balance final de la jornada para clausurar el evento.

Todos los interesados en inscribirse al Digital Summit pueden hacerlo a través de la web fundacioneurocajarural.es El evento también podrá seguirse 'on line' en directo de 10 a 14 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  2. 2 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera el mundo
  3. 3 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
  6. 6

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación
  7. 7

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  8. 8 Revuelta dona al Banco de Alimentos de La Rioja 30.000 euros en galletas
  9. 9

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  10. 10 ABC asegura que sus bodegas pagan más, con empleo más estable y aportan más impuestos que la media de la DOCa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fundación Eurocaja Rural aborda en Digital Summit cómo la IA está transformando el mundo empresarial

Fundación Eurocaja Rural aborda en Digital Summit cómo la IA está transformando el mundo empresarial